Şeful Yahoo, presat să demisioneze din cauza unei informaţii false din CV

Unul dintre cei mai mari acţionari ai Yahoo!, compania Third Point, exercită presiuni asupra conducerii operatorului de Internet, pentru demiterea directorului general Scott Thomson, din cauza unei informaţii false incluse în CV-ul său, referitoare la studii. Third Point, care deţine o participaţie de 5,8% la Yahoo!, se luptă pentru a fi reprezentată în conducerea companiei, pe care o consideră prost administrată şi cere ca Scott Thomson să fie concediat imediat, după ce a afirmat în mod fals în CV că este licenţial în IT. Conducerea Yahoo! analizează situaţia.

Third Point a dezvăluit discrepanţele din CV-ul lui Scott Thomson, săptămâna trecută şi reclamă că Yahoo! nu a reacţionat adecvat. Disputa se adaugă celorlalte probleme cu care se confruntă operatorul de Internet, care încearcă să îşi crească profitabilitatea şi să oprească scăderea numărului de clienţi. Scott Thomson, care a lucrat la EBay, a devenit director general al Yahoo! în luna ianuarie, după concedierea lui Carol Bartz, care nu a reuşit să protejeze compania de concurenţa Google şi Facebook. ”Este clar dacă cineva are sau nu o diplomă, că este o minciună deliberată iar singurul motiv este crearea unei imagini personale nereale. Board-ul ar trebui să analizeze capacitatea sa de a conduce compania şi ce exemplu dă celorlalţi din companie”, a declarat Janise Bellace, profesor de studii juridice şi etică în afaceri la Wharton School, Universitatea din Pennsylvania.

Scott Thomson a susţinut în CV că este licenţial în computere al Stonehill College, dar instituţia a început să acorde diplome în acest domeniu la patru ani după ce acesta a absolvit. Scott Thomson este licenţiat în contabilitate la universitatea respectivă. Directorul general al Third Point, Daniel Loeb, a dezvăluit informaţia într-o scrisoare adresată conducerii Yahoo!.