Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani nu exclude o revenire

După ce a decis să retragă echipa Spirit of Qatar din actualul sezon al Class One World Powerboat Championship, chiar înaintea celei de-a treia ediţii a Class One Romanian Grand Prix, programată în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani nu a exclus o revenire dacă regulamentul de desfăşurare va fi aplicat imediat. “Decizia de a retrage echipa din actualul sezon nu a venit în urma problemelor de la startul etapei de la Arendal, ci din cauza consecvenţei cu care o anumită echipă încalcă regulile şi nu respectă cele discutate la şedinţa tehnică susţinută cu piloţii. S-a anunţat clar că fotografiile făcute din elicopter, dar şi cele realizate de camerele aflate la bordul ambarcaţiunilor vor fi folosite pentru a judeca problemele de la start. În ciuda acestor reguli, privind la ce s-a întîmplat în ultimii ani, a devenit evident că judecătorii de cursă au închis ochii de fiecare dată, aşteptînd un protest de la altă echipă pentru a investiga situaţia. Totul s-a întîmplat din 2006 şi pînă acum. Echipa Victory a provocat tot timpul probleme la start şi nu s-a luat nicio decizie. Judecătorii de cursă au penalizat în schimb echipa din Qatar, în Spania, obligîndu-ne să facem un tur de circuit mai lung, dar nu înţeleg de ce nu s-a luat aceeaşi decizie în cazul celor de la Victory. Singurul motiv pentru care am decis să retragem echipa din actualul sezon este faptul că WPPA nu a implementat regulile şi vom reveni abia cînd acestea vor fi respectate de toată lumea”, a explicat Şeicul, care este, în acelaşi timp, directorul echipei Spirit of Qatar, dar şi pilotul ambarcaţiunii Qatar 96.