Şeicul Qatarului a cumpărat insulele Echinade din Grecia

NEGOCIERI INTENSE Puţini sunt cei care nu cad pradă mirajului de a visa să aibă propria insulă. Emirul Qatarului, şeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a şi reuşit să îşi împlinească visul şi a cumpărat şase insule greceşti din Marea Ionică, de la proprietari privaţi. El vrea să construiască pe insule palate pentru cei 24 de copii şi cele trei soţii. Insulele au costat 8,5 milioane de euro iar tranzacţia a fost perfectată după 18 luni, din cauza birocraţiei. ”Grecia este o astfel de ţară. Chiar când cumperi o insulă, chiar dacă eşti emirul Qatarului, durează un an şi jumătate pentru procesarea tuturor actelor”, s-a plâns Ioannis Kassianos, primarul Insulei Itaca, situată în apropierea insulelor cumpărate de şeic, cunoscute sub numele de Echinade.

După negocieri dure şi birocraţia elenă, se mai ridică o problemă, iar emirul Qatarului începe să regrete tranzacţia. Acesta nu are intenţia să dezvolte cele şase insule în scop turistic. În schimb, vrea să construiască palate pentru plăcerea exclusivă a celor 24 de copii şi a celor trei soţii. Arhitecţii au sosit deja pe insulă, însă au probleme cu legislaţia elenă. ”Există o lege stupidă, pentru că în Grecia facem totul invers. Legea spune că indiferent de terenul pe care îl deţii, locuinţa nu poate fi mai mare de 250 de metri pătraţi. Emirul a reacţionat spunând că WC-ul său are 250 de metri pătraţi, iar bucătăria 1.000 de metri pătraţi, pentru că altfel unde şi-ar putea hrăni toţi oaspeţii?”, a povestit primarul din Itaca. Pentru a se pune bine cu localnicii, emirul, curtat intens de Guvernul de la Atena, pentru investiţii în Grecia, a promis că va ajuta comunitatea. ”Oamenii emirului au întrebat: Ce cadouri vă putem aduce? şi le-am spus că insula are nevoie disperată de apă. Se face deja un studiu pentru o conductă dinspre Grecia continentală. Nu este rău, având în vedere că am încercat 40 de ani să obţinem construcţia unui nou port”, a mai povestit primarul.

INVESTIŢIE IMOBILIARĂ În urmă cu trei ani, la declanşarea crizei din Grecia, emirul Qatarului, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, a promis investiţii de până la cinci miliarde de euro în sectoarele imobiliar, turism, transporturi şi infrastructură, inclusiv porturi şi aeroporturi. Qatarul s-a retras însă din proiecte, din cauza amânărilor şi birocraţiei excesive. Chiar şi aşa, Insulele Echinade i-au atras atenţia emirului în urmă cu patru ani, când acesta a ajuns cu iahtul său în Marea Ionică. După ce iahtul a ancorat în apele Insulei Itaca, emirul a coborât la ţărm, pentru o plimbare, timp în care s-a interesat şi despre proprietarul insulelor. ”Au un fond cu câteva sute de milioane. Din câte ştiu, vor să cumpere toate cele 18 insule, tot grupul”, a precizat Ioannis Kassianos. Emirul a negociat dur preţul insulelor, profitând de interesul redus al investitorilor pentru activele disponibile la vânzare în Grecia.

Prima insulă, Oxia, a avut iniţial un preţ de şapte milioane de euro, înainte ca proprietarii greco-australieni să accepte să o vândă uşor sub cinci milioane de euro. Săptămâna trecută, proprietarul celorlalte cinci insule s-a înţeles cu emirul asupra preţului. Emirul a încercat anterior să cumpere Insula Skorpios, unde Jackie Kennedy s-a măritat cu Aris Onassis. Tranzacţia a picat deoarece nepoata lui Onasis, Athina Onassis, a refuzat să lase din preţul de 200 de milioane de euro.