Seinfeld lansează un serial online

Actorul american de comedie Jerry Seinfeld a anunţat joi că va lansa, pe 19 iulie, un serial online care se va intitula ”Comedians in Cars Getting Coffee”. Noul show, realizat sub forma unei serii de interviuri, îi va avea ca invitaţi pe numeroşii prieteni ai actorului. Într-un teaser video pentru noul serial, Jerry Seinfeld este prezentat conducând diverse modele de automobil, alături de Larry David, Ricky Gervais, Michael Richards, Alec Baldwin şi alţii. Noua producţie va fi prezentată de Crackle, reţeaua digitală deţinută de Sony Pictures Entertainment.

Printre proiectele recente ale actorului Jerry Seinfeld, în vârstă de 58 de ani, se numără producerea serialului TV ”The Marriage Ref”, difuzat de postul NBC şi regia show-ului de pe Broadway ”Long Story Short”. Serialul ”Seinfeld”, difuzat în anii \'90, a avut nouă sezoane, a fost vizionat de peste 30 de milioane de telespectatori şi i-a adus actorului american un salariu de 14 milioane de dolari pe episod. Serialul este la mare căutare şi în prezent, producătorii show-ului luând decizia de a lansa catalogul complet ”Seinfeld” şi în format DVD, pentru telespectatorii mai tineri.