Seism DNA pe scena politică: Udrea, acuzată oficial!

Seism DNA, ieri, pe scena politico-socială şi, de ce nu, şi mondenă a României: Elena Udrea, protejata lui Traian Băsescu, a fost adusă la audieri, fiind acuzată de spălare de bani şi fals în declaraţii de avere. Nu vă speriaţi însă. Tratamentul de care a avut parte „blonda de la Cotroceni” a fost unul preferenţial. Pumnul de fier al lui Kovesi s-a transformat, ieri, în mănuşă de catifea pentru protejata lui Băsescu, DNA procedând cu gentileţe în ce-o priveşte pe Udrea. Aşadar, procurorii, deloc mascaţi, au lăsat-o pe aceasta să-şi exprime indignarea pe Facebook, în plin proces de „ridicare”. Tot în ciclul „Astă seară dansăm în familie” se înscrie şi reacţia procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, care a ieşit în întâmpinarea lui Udrea, dornică să vorbească cu presa. Aşadar, imediat după venirea protejatei la DNA, Kovesi a ieşit, întovărăşită de adjunctul Marius Iacob, dar şi de şeful Poliţiei Române, Petre Tobă, pentru a da câteva declaraţii. Inutil să menţionăm că un atare comportament din partea lui Kovesi este o premieră în istoria zbuciumată a DNA. “A fost citată, este adevărat, a fost citată pentru a fi audiată într-un dosar care este înregistrat de mai mult timp în DNA, nu este un dosar nou. În acest moment nu pot să vă fac alte precizări, însă primiţi informaţii după”, a declarat Kovesi. Nu a mai fost nevoie căci, după patru ore de audieri, însăşi Udrea a ieşit pe poarta instituţiei, declarând, în legătură cu acuzaţia de fals în declaraţia de avere, că nu putea să menţioneze acolo ceva ce aparţinea fostului soţ, dacă acesta nu i-a spus. „Să fie întrebat domnul Cocoş”, a adăugat ea. Udrea a mai afirmat că nu le-a dat nicio declaraţie anchetatorilor, ea dorind să consulte mai întâi dosarul.

INEDIT?! Fără să comentăm prea mult, iată câteva situaţii inedite, demne de a fi pomenite. Udrea a fost adusă la audieri cu un SUV, nu cu duba sau cu o altă mașină, așa cum eram obișnuiți. În timp ce era săltată de procurori, care fac, de obicei, un circ ieftin, zăngănind cătuşele, dând oamenii cu capul de capotă, încercând să-i ia pe sus - vezi cazul preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu -, fostul ministru al Turismului se jeluia pe Facebook. În premieră, şi după ce a ajuns la DNA, Udrea comunica cu jurnaliştii tot pe Facebook. Odată cu ea, deşi, potrivit lui Kovesi, dosarul în care a fost citată este mai vechi, aşadar nu era nicio urgenţă, fix ieri, la DNA au fost aduși şi fosta șefă a DIICOT, Alina Bica şi, de asemenea, Adriean Videanu, al cărui nume a fost pomenit de Gabriel Sandu în dosarul Microsoft. Adăugăm şi că, ieri, PMP, formațiunea pe care o conduce Elena Udrea, a împlinit un an de la înființare.

Până în prezent, în asemenea cazuri, DNA a cerut întotdeauna arestarea acuzaţilor. Va proceda la fel şi cu Elena Udrea? Nu credem şi, dacă o va face, oricum va mai dura, deoarece, în eventualitatea unei cereri de arestare preventivă, este nevoie de aviz de la Parlament. Vacanţa parlamentară se încheie pe 1 februarie, iar deputaţii şi senatorii vor reveni la muncă luni, 2 februarie.

ACUZAŢII Preşedintele PMP, Elena Udrea, a fost pusă sub acuzare pentru spălare de bani şi fals în declaraţii de avere, întrucât nu a menţionat împrumuturi acordate de fostul său soț, Dorin Cocoș, firmei acestuia SC Euro Hotels International Co SRL, împrumuturi despre care Udrea ar fi ştiut, întrucât încasa dividende. „Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 - 2013, Udrea Elena Gabriela a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse - împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora”, se arată în documentele citate. Anchetatorii au probe că Dorin Cocoş a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, iar sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni ar fi fost utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. „Din declaraţiile de avere din perioada 2009 - 2014 rezultă că Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut de la Pescariu Dinu”, au mai scris procurorii în documentele citate.

Potrivit Legii 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.

În documentele citate, procurorii arată că, în perioada 2009-2010, Cocoș a încheiat 16 contracte de împrumut cu SC Euro Hotels International Co SRL, în valoare totală de 544.000 de lei, toate fiind acordate pentru o perioadă de 11 luni. În acest context, procurorii prezintă şi acuzaţiile din dosarul Microsoft, arătând că, în 2009, Cocoş, în baza unei înţelegeri cu Gheorghe Ştefan şi cu Gabriel Sandu, ar fi pretins de la Claudiu Florică şi Dinu Pescariu nouă milioane de euro pentru el, 3.996.360 de euro pentru Ştefan şi 2,7 milioane de euro pentru Sandu. Banii ar fi fost ceruţi de Cocoş pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi, respectiv, din ministerele Comunicaţiilor şi Finanţelor, pentru a asigura firmelor susţinute de Florică contractul de licenţiere Microsoft din 2009. Cocoş ar fi primit de la Florică, prin intermediul lui Pescariu, 9.000.000 de dolari. „Sumele au fost transferate din contul D-CON.NET în contul Barringwood Investment Ltd, de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD Land Oil Corporate LTD, suma de 2.700.000 euro în contul firmei Essim Partners C, iar suma de 9.000.000 de euro a fost remisă lui Dorin Cocoş. Disimularea banilor s-a făcut prin contracte fictive”, se mai arată în documentele citate. Anchetatorii mai spun şi că din verificarea extraselor de cont rezultă că, în mai 2012, Dinu Pescariu a efectuat o plată în sumă de 2.500.000 de euro către Gheorghe Stelian, partener în proiecte imobiliare cu Dorin Cocoș. „În cursul anului 2010, o persoană din anturajul lui Gheorghe Stelian a preluat creanţa aferentă creditului de 3.260.000 de euro contractat de Udrea Elena Gabriel la BRD-Group Societe Generale SA”, se mai arată în documentele citate.

Reamintim că Dorin Cocoş este arestat preventiv în dosarul Microsoft, alături de Gheorghe Ştefan. În arest preventiv au fost, până în 25 ianuarie, şi fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu şi omul de afaceri Dumitru Nicolae („Niro“), aceştia fiind în prezent în arest la domiciliu, după ce au ieşit în faţa procurorilor cu declaraţii incendiare privind sumele date ca şpagă în dosarul Microsoft, la cine ajungeau şi de ce. Potrivit unor declaraţii ale lui Sandu, conducerea PDL - Blaga, Videanu, Boc, Berceanu, Anastase şi Băsescu - este implicată în tot parcursul financiar, abuzurile şi şpăgile infernale din dosarul Microsoft plătindu-i fostului şef de stat campania electorală şi pe a fiicei EBA.

Udrea scria luni pe Facebook, referindu-se la decizia privind arestul la domiciliu pentru cei doi, că "este grav că s-a ajuns să fii liber dacă spui orice despre oricine sau despre cine trebuie, adică dacă faci acuzaţii la adresa cuiva, chiar nedovedite". În replică, procurorul-şef al DNA a declarat că instituţia pe care o conduce este una serioasă, care nu se ia după vorbe, ci după dovezi. După acest schimb de replici, ieri, Udrea vizita sediul instituţiei cu pricina.