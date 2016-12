Seismele din Galaţi au caracter unic în lume

Cutremurele produse la Galaţi au caracter unic în lume, iar specialiştii au luat legătura cu cercetători din străinătate pentru a afla cauzele acestor fenomene, a declarat, ieri, secretarul de Stat pentru Cercetare din Ministerul Educaţiei, Tudor Prisecaru, precizând că în zona afectată se instalează noi echipamente de monitorizare. Prisecaru a spus că ieri, în zona Izvoarele, au mai fost instalate alte două echipamente de monitorizare. „Luni am avut o întâlnire cu toţi specialiştii de la Institutul pentru Fizica Pământului. Au prezentat nişte date preliminare şi am considerat toţi că este necesară continuarea monitorizării. Astăzi (n.r. - ieri) se instalează echipamente suplimentare de monitorizare. Eu mă aflu aici pentru a verifica zonele în care au fost montate aparatele şi dacă ele au fost amplasate în zonele în care am stabilit“, a declarat secretarul de Stat Tudor Prisecaru. El a mai spus că a fost eliminată complet varianta potrivit căreia seismele repetate ar fi provocate de exploatările petroliere din acea zonă, subliniind că fenomenele au caracter unic în lume şi că s-au stabilit contacte cu specialişti din străinătate. „Din câte am înţeles de la colegii mei de la toate instituţiile, ceea ce s-a întâmplat aici are un caracter unic. Există contacte cu specialişti din Brazilia, unde s-a mai întâmplat ceva similar, dar nu întru totul la fel, dar şi cu specialişti din alte ţări“, a mai spus Prisecaru. Secretarul de Stat a precizat, totodată, că „fenomenele au mai scăzut în frecvenţă“. Reamintim că, începând de pe 23 septembrie, în zona comunelor Slobozia Conachi şi Schela au avut loc peste 200 de cutremure.