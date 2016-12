Seismul din Nepal: Google contribuie la găsirea oamenilor dispăruţi cu ajutorul unui serviciu online

Grupul american Google contribuie la găsirea persoanelor dispărute în urma devastatorului seism care a avut loc în Nepal, ieri, prin intermediul serviciului online Person Finder, informează time.com. Acest serviciu online creat de Google permite supravieţuitorilor seismului din Nepal şi avalanşei de pe muntele Everest să intre în legătură cu rudele lor care sunt îngrijorate din cauza faptului că nu mai aveau veşti de la ei. Peste 2.200 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma cutremului de 7,8 grade de sâmbătă dimineaţă care a produs numeroase pagube în Kathmandu, capitala Nepalului. Un număr de 17 alpinişti, între care un manager Google, au fost ucişi de avalanşa de pe Muntele Everest. Pagube consistente au fost înregistrate şi în India, Bangladesh şi Tibet. Person Finder, o bază de date online, completată cu informaţii ce provin de la utilizatori din lumea întreagă, a fost creată cu scopul de a contribui la găsirea persoanelor dispărute în urma unor catastrofe naturale. Serviciul a fost lansat în urma devastatorului seism care a avut loc în Haiti în 2010. Acest serviciu online are un design simplu şi două funcţii de bază: "I'm looking for someone" ("Caut pe cineva") şi "I have information about someone" ("Am informaţii despre cineva"). Fotografii şi conturile de pe reţelele de socializare ale persoanelor dispărute pot fi publicate pe acest serviciu online, ca şi detalii despre aspectul fizic al acestora. Astăzi, fotografiile persoanelor date dispărute în urma tragediei din Nepal au fost publicate şi pe Facebook, pe contul Nepal Earthquake 2015. Eforturile de căutare a persoanelor dispărute şi de ajutorare a celor rănite urmează să se intensifice în zilele următoare, pe măsură ce tot mai multe echipe internaţionale vor ajunge la faţa locului.