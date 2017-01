Sejurul pensionarilor, calvar pe banii lor

Ficăței în sânge, mâncare de varză atât de acră încât nu poate fi consumată, ciorbă lungă de legume și porții de mâncare atât de mici că nici un copil nu s-ar sătura cu ele. De asta se plâng mai mulți pensionari veniți în această săptămână la tratament în stațiunea Saturn, prin biletele oferite de Casa Națională de Pensii Publice. Au venit din toată țara de patru zile și niciuna din mesele de până acum nu a fost așa cum se așteptau. ”Miercuri seara am primit la masă un fel de mâncare din ficăței cu piure. Erau niște ficăței zdrobiți, fierți în apă, dar nu complet, așa că ieșea sângele din ei. Arătau oribil, este o bătaie de joc. Nu mai spun că porțiile sunt minuscule, nu avem desert sau am primit o eugenie ca desert într-o seară. Am mai fost la tratament și la alte hoteluri, dar niciodată nu a fost așa”, a spus brașoveanca Lucia Herlea, cazată la hotelul Balada din Saturn. Nu este singura nemulțumită de serviciile primite în schimbul biletelor de tratament obținute prin Casa Națională de Pensii, care asigură 16 zile de cazare, masă și tratament, potrivit programului. Gherghina Gudacu, o bucureșteancă de 66 de ani, este, de asemenea, nemulțumită că, deși a încercat să rezolve problemele cu reprezentanții restaurantului, nu a găsit înțelegere. ”Ne-au spus că nu au ce să ne facă, pentru că din contractul cu Casa de Pensii au adaos comercial 280% și un buget mic în care trebuie să se încadreze cu masa. De aceea spun că au folosit ficăței de proastă calitate, care s-au zdrobit”, a povestit și Gudacu. Un alt pensionar este revoltat că mâncarea este insuficientă și nici nu respectă regimul alimentar impus de problemele de sănătate. ”Mâncarea este foarte proastă și puțină. De dimineață am primit un ceai, un cubuleț de unt, două felii de salam, o feliuță de caș și trei felii de pâine. La prânz avem patru felii de pâine și, de trei zile de când am venit, nu am mâncat măcar o ciorbă cu carne”, a povestit revoltat un pensionar aflat la tratament în Saturn. Pe lângă problemele cu mâncarea, pensionarii sunt supărați că în sala de tratament este extrem de frig, așa că riscă să răcească, în loc să își trateze bolile reumatismale. Nici atitudinea angajaților de la restaurant nu este pe placul vârstnicilor, care acuză ospătarii că îi tratează de sus și nu se feresc să scape degetele în mâncare atunci când o transportă. Faptul că vârstnicii vin la mare prin Casa de Pensii nu înseamnă că nu plătesc pentru camerele care altfel ar fi goale. Măcar pentru asta ar putea să se bucure de respect.

CE SPUN REPREZENTANȚII HOTELULUI Pe de altă parte, șeful restaurantului hotelului, Constantin Adam, se apără și spune că mâncarea este bună, însă în privința cantității încearcă să se încadreze în bugetul fiecărei zile. ”Ei au un barem limitat prin contract de Casa de Pensii, la 37 de lei pe zi, din care trebuie să primească cele trei mese pe zi, iar adaosul aplicat de noi este de 280%”, a explicat Adam. El spune că cei 6 - 8 pensionari revoltați au fost instigați de unul dintre ei, însă în unitatea sa sunt hrănite 120 de persoane care nu au avut niciun fel de reclamație. ”Ficățeii serviți sunt românești, nu sunt de import, au fost buni. Eu am probele puse pentru laborator, conform legii”, a spus Adam. Reprezentanții companiei THR Marea Neagră au precizat, pentru ”Telegraf”, că vor încerca să rezolve nemulțumirile turiștilor. Dacă problemele nu vor fi soluționate cât de curând, pensionarii nemulțumiți spun că vor pleca acasă mai repede decât era programat și vor cere recuperarea banilor de la Casa de Pensii. În cursul zilei de ieri, reprezentanți ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului au anunțat că trimit o echipă în control la hotelul Balada din Saturn.

Iată ce servesc turiștii la hotelul Balada, într-o zi, de 37 de lei:

Mic dejun: o cană de ceai, 10 grame de unt, 20 de grame de gem, 30 de grame de salam de vară și 30 de grame de caș și trei felii de pâine - aproximativ 7 lei. Prânz: 300 de grame de supă cu găluște (3 lei), 50 de grame de pulpă de vită cu 200 de grame de ghiveci călugăresc (15,77 lei) și 4 felii de pâine. Cină: Pulpă de pui la tavă cu orez cu unt, salată de varză albă, desert (un fruct) și pâine - 13 lei.