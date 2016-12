Sejururi gratuite, reduceri şi spectacole, la târgul Vacanţa

Turismul românesc va fi în centrul atenţiei, în acest weekend, la a doua ediţie a târgului Vacanţa, care se desfăşoară la Maritimo Shopping Center. La târg participă agenţii de turism, tour-operatori, hoteluri, pensiuni şi asociaţii de promovare, care vor prezenta o ofertă atractivă de pachete turistice pentru vacanţe estivale şi nu numai. „Unii vizitatori nu vor trebui să plătească pentru vacanţa din acest an. Avem o tombolă cu 14 premii - sejururi all inclusive în Bulgaria şi Turcia, vouchere pentru Disneyland, weekend-uri pentru două persoane la Moieciu, Cheile Grădiştei, Straja şi Delta Dunării, carduri Constanţa Pass şi invitaţii la cină cu program folcloric”, spune directorul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru, organizator al târgului Vacanţa, alături de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică, prin Asociaţia de Promovare şi Dezvoltare Turistică Litoral - Delta Dunării. Ba, mai mult, în cadrul evenimentului, vizitatorii vor beneficia de reduceri de până la 20% şi vor putea cumpăra diverse produse turistice - sejururi la munte sau la mare, croaziere, excursii la Disneyland, citybreak-uri, vacanţe all inclusive şi pachete SPA şi balneo (inclusiv pe litoral). Din programul târgului fac parte şi reprezentaţii folclorice reprezentative pentru diverse destinaţii turistice din ţară şi din afara graniţelor, momente artistice şi un preview al festivalului dedicat Tomisului antic, din cadrul căruia nu vor lipsi luptele între daci şi romani. Organizatorii estimează că târgul Vacanţa (17- 19 mai) va fi vizitat de până la 10.000 de persoane. În plus, ei nu exclud ca, în viitorul apropiat, evenimentul să aibă două ediţii anuale, una de vară şi una de iarnă. Târgul Vacanţa poate fi vizitat de vineri până duminică, între 10:00 şi 22:00.