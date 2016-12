Selecție de investitori pentru reactoarele 3 și 4 ale CNE

12:45:11 / 08 Septembrie 2014

Nu ati dat chinezilor sa faca autostrazi, si le dati sa se ocupe de un asemenea obiectiv strategic ?

Toate piesele si toate utilajele le vor aduce tot din Canada pt ca reactorul este facut sub tehnologia CANDU, a canadienilor !!! Nu vor aduce piese facute in China !? Un specialist pe fizica nucleara nu aveti in guvern ?