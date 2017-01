Selecţia Naţională Eurovision 2011, în noaptea de... Revelion

Startul înscrierilor pentru concursul Eurovision 2011 s-a dat pe 1 octombrie, acestea urmând să se desfăşoare până la data de 5 noiembrie. Preselecţiile vor avea loc pe 9 şi 10 noiembrie, când un juriu de specialitate va alege 12 - 17 piese ce vor intra în Selecţia Naţională Eurovision 2011. Aceasta va fi organizată, în premieră, în noaptea de... Revelion, în transmisiune directă la TVR 1.

De asemenea, între 10 şi 14 noiembrie este perioada în care autorii ce au primit recomandarea de a schimba interpreţii îşi vor reînregistra creaţiile cu noii artişti, aleşi în funcţie de recomandarea juriului.

Pe de altă parte, pe 15 noiembrie vor fi postate piesele pe www.tvr.ro/eurovision, urmând ca între 6 şi 30 decembrie să aibă loc promovarea pieselor preselectate, în condiţii de egalitate, pe toate canalele TVR, precum şi pe alte canale media, conform strategiei SRTv în acest sens. Finala naţională va avea loc pe 31 decembrie.

Concursul Eurovision a fost câştigat, anul acesta, de Germania, reprezentată de tânăra cântăreaţă Lena, cu melodia „Satellite\", care a acumulat 246 de puncte. Locul al doilea a fost ocupat de reprezentanţii Turciei - maNga - cu piesa „We Could Be the Same\" (170 de puncte). Reprezentanţii României, Paula Seling şi Ovi, au ocupat locul al treilea, cu piesa „Playing with Fire\".

Este pentru a doua oară în istoria participării la Eurovision când România ocupă locul al treilea, prima oară fiind în 2005, când Luminiţa Anghel şi Sistem au reuşit aceeaşi performanţă, având însă doar 158 de puncte, faţă de cele 162 câştigate de Paula Seling şi Ovidiu Cernăuţeanu (Ovi).