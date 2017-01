Selena, din nou elevă

Dupã ce s-a despãrţit de trupa "Candy", a fost o vreme pe primele locuri în topuri, Selena a luat o pauzã din punct de vedere muzical. Frumoasa interpretă a renunţat, pentru o perioadã, la spectacole şi apariţii mondene, pentru a se preocupa mai mult de... şcoalã. Chiar dacă a susţinut, vara trecută, examenul de bacalaureat, Selena, este, din nou, elevă. Doar că, de această dată, nu va mai fi nevoită să înveţe lecţiile pentru şcoală, ci... rolul. Artista va juca într-o nouă telenovelă românească, intrepretînd rolul unei eleve foarte... cuminţi, Gloria, care studiază la o şcoală de fete, ajungînd acolo cu o bursă. "M-am bucurat foarte mult că am ocazia să lucrez alături de atîţia actori importanţi de la noi, de la care am ocazia să învăţ multe lucruri. De asemenea, deja am început să îmi fac prieteni pe platoul de filmare, lucru care mă face să mă simt confortabil şi nici nu mai simt oboseala. În plus, personajul se potriveşte foarte mult cu cine sînt eu, în realitate", a mărturisit artista.

Selena are o mulţime de prietene printre colegele sale, dintre acestea remarcîndu-se Magdalena. Interpreta constănţeancă este foarte încîntată de primul său rol într-o telenovelă, mai ales că una dintre dorinţele sale este să urmeze, anul viitor, cursurile facultăţii de actorie. "Nu văd actoria ca pe un hobby, dimpotrivă, fac actorie pentru că îmi place foarte mult şi, de cîţiva ani, aceasta a fost dorinţa mea cea mai mare", a subliniat Selena.