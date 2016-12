Selena Gomez, dată în judecată

Actriţa şi cântăreaţa Selena Gomez a fost dată în judecată de un producător de parfumuri, care o acuză de nerespectarea termenilor din contractul încheiat de aceasta pentru promovarea unei linii de parfumuri care îi poartă numele. Reprezentanţii Adrenalina Inc. spun că au încheiat cu Selena Gomez o înţelegere pentru crearea unor parfumuri şi produse derivate care să-i poarte numele. Însă, vedeta s-a răzgândit şi refuză să fie imaginea acestor produse. Reprezentanţii companiei mai spun că au cheltuit peste două milioane de dolari pentru campania de promovare şi au fost foarte uimiţi să constate că Selena Gomez nu-şi respectă obligaţiile. Reprezentanţii Adrenalina Inc. au dat-o în judecată pe cântăreaţă şi cer despăgubiri a căror valoare nu a fost făcută publică.

Selena Gomez - celebră şi pentru relaţia ei tumultuoasă cu Justin Bieber - nu este străină de lumea modei, ea lansându-şi deja propria linie vestimentară, Dream Out Loud, în colaborare cu lanţul american de magazine K-Mart. Născută în Dallas, Selena Gomez a început să joace în filme de la vârsta de 7 ani şi a primit primul său rol major în 2003, în ”Spy Kids 3-D: Game Over”. A devenit cunoscută interpretând-o pe vrăjitoarea Alex Russo în producţia Disney ”Wizards of Waverly Place”, care a fost lansată în 2007, iar în 2009 a câştigat un premiu Emmy. În 2011, Selena Gomez şi-a lansat cel de-al treilea album, ”When The Sun Comes Down”, după ce, în 2010, a cucerit fani în toată lumea cu ”A Year Without Rain”. Un follow-up al albumului ei de debut – ”Kiss & Tell” -, care a fost recompensat cu aur de Hollywood Records, ”A Year Without Rain” i-a prezentat pe Selena şi formaţia ei, The Scene, într-o cu totul altă lumină.