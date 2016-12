Selena Gomez, prezentatoare pentru MTV Europe

Actriţa şi cântăreaţa Selena Gomez va fi gazda celei de-a 18-a gale a premiilor MTV Europe Music 2011, ce va avea loc la Odyssey Arena din Belfast, pe 6 noiembrie şi care va putea fi urmărită live în România, la MTV. Pentru prima dată în istoria sa, MTV va integra la nivel de transmitere a show-ului şi platforme noi de comunicare. Astfel, ca o noutate absolută, cântăreaţa Selena Gomez, recompensată cu un disc de platină pentru albumul său, va transmite informaţii din timpului evenimentului live, inclusiv pe Internet. În calitate de gazdă a principalului show MTV EMA, Selena Gomez va prezenta ce se va întâmpla pe scenă, câştigătorii şi alte momente importante ale serii, iar în zona de comunicare digitală, le va oferi fanilor EMA din toată lumea, în timp real, pe Twitter, informaţii din culisele galei şi detalii picante. Acest experiment a fost deja încercat la premiile Oscar, cu James Franco, care în calitate de co-prezentator al ceremoniei trebuia să posteze şi pe Twitter diverse mesaje. Experimentul a cam fost un fiasco, pentru că nici prezentarea şi nici comunicarea digitală nu au fost gustate de spectatori. E drept însă că ceremonia Oscarurilor are un public ţintă ceva mai copt faţă de postul de televiziune MTV.

Şi românii vor avea ocazia să urmărească live premiile MTV EMA din Belfast, pe MTV România, iar până atunci îşi pot vota artiştii români preferaţi pe www.mtv.ro, pentru categoria Cel mai bun artist român, unde au fost nominalizaţi Alexandra Stan cu piesa ”Mr. Saxobeat”, Guess Who cu ”Manifest”, Puya & Connect-R cu ”Americandrim”, Fly Project cu ”Goodbye” şi Smiley & Pacha Man cu ”Love is for Free”. Lady Gaga conduce topul artiştilor cu cele mai multe nominalizări la MTV Europe Music Awards (EMA) 2011. Astfel, Lady Gaga este nominalizată la şase categorii, fiind urmată îndeaproape de Katy Perry şi Bruno Mars, care au reuşit să obţină câte patru nominalizări. Cântăreaţa britanică Adele a fost şi ea nominalizată la trei categorii, la fel ca şi Justin Bieber şi trupa Thirty Seconds To Mars.

În 2011, Selena Gomez şi-a lansat cel de-al treilea album, intitulat ”When The Sun Comes Down”, după ce în 2010 a cucerit fani în toată lumea cu piesa ”A Year without Rain”. A devenit cunoscută interpretând-o pe vrăjitoarea Alex Russo în producţia Disney ”Wizards of Waverly Place / Vrăjitorii din Waverly Place”, care a fost lansată în 2007, iar în 2009 a câştigat un premiu Emmy. De asemenea, Selena Gomez şi-a lansat propria linie vestimentară, Dream Out Loud şi a devenit ambasador UNICEF.