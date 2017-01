Self banking non-stop la BCR

BCR a amenajat zone de self banking, deschise non-stop, în 23 de unităţi şi vrea să ajungă pînă la sfîrşitul anului la 50 de astfel de unităţi. La Constanţa, clienţii BCR interesaţi de self banking pot accesa acest serviciu la sediul Sucursalei Centrale a BCR. În cadrul acestor zone, denumite Easy 24 Banking BCR, clienţii pot efectua operaţiuni bancare prin intermediul bancomatelor, maşinilor multifuncţionale, automatelor de schimb valutar, Service Box-urilor, dar şi cu ajutorul telefonului. La bancomatele din zona Easy 24 Banking BCR, clienţii pot efectua aceleaşi operaţiuni ca la orice unitate BCR. Maşina multifuncţională permite depunerea de numerar în contul curent, utilizînd cardul de debit BCR în lei, precum şi toate operaţiunile care se pot efectua la un bancomat obişnuit. Automatul de schimb valutar permite schimbarea valutei (euro, dolari, lire sterline, franci elveţieni) în lei la cursul practicat de BCR la ghişeele băncii, dar suma schimbată nu poate depăşi la o singură tranzacţie echivalentul a 2.000 de lei, numărul tranzacţiilor fiind nelimitat. Prin Service Box, clienţii pot efectua operaţiuni de plăţi exclusiv în lei, prin ordine de plată, în limita disponibilului din contul curent. De asemenea, telefonul instalat în zona Easy 24 BCR permite accesul non-stop la serviciul de carduri şi operaţiuni bancare, obţinerea de informaţii personalizate pentru conturile BCR, dar şi obţinerea de informaţii referitoare la produsele şi serviciile băncii. Serviciile oferite prin Easy 24 BCR fac parte din pachetul integrat 24 Banking, care mai oferă servicii prin telefon (Alo 24 Banking) şi servicii prin internet (Click 24 Banking BCR). Pentru Alo 24 Banking, programul de lucru este între orele 8.00 şi 22.00, de luni pînă duminică, inclusiv, iar pentru Click 24 Banking, programul este non-stop. BCR ţinteşte să aibă 75.000 de utilizatori activi ai 24 Banking la sfîrşitul lui 2008, în condiţiile în care, în prima lună de la lansare, acest pachet a atras 15.000 de noi utilizatori. De asemenea, banca urmăreşte să reducă numărul de tranzacţii în numerar cu 15% în acest an. În prima lună de la lansarea 24 Banking, valoarea medie zilnică a tranzacţiilor prin canalele alternative ale BCR a crescut de şase ori, de la 70.000 lei, la 400.000 lei. Volumul lunar al tranzacţiilor a crescut tot de şase ori, de la 2,5 milioane lei, la 15 milioane lei, în prima lună de la lansare.