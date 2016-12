Selma Blair a devenit mamă

Actriţa americană Selma Blair şi iubitul ei, designerul Jason Bleick, au devenit, în sfârşit, părinţi. Băieţelul lor, care a primit numele Arthur Saint Bleick, a venit pe lume cu aproape două săptămâni întârziere faţă de termenul prevăzut de doctori şi a avut la naştere greutatea de 3,5 kilograme. Selma Blair, în vârstă de 39 de ani şi Jason Bleick au anunţat în luna ianuarie că vor deveni părinţi. Cei doi s-au cunoscut în 2010, cu ocazia lansării unei linii de articole vestimentare create de casa Ever, al cărei director de creaţie este Jason Bleick. Selma Blair a fost căsătorită cu Ahmet Zappa, în perioada 2004 -2006 şi a avut o relaţie cu actorul Mikey Day, din 2008 până în 2010.

Actriţa americană, în vârstă de 39 de ani, va putea fi văzută în acest an, pe marile ecrane, în comedia romantică ”Dark Horse” şi în filmul ”Different Kind of Love”, în care va juca alături de Richard Dreyfuss. Selma Blair a fost nominalizată recent la premiile Grammy, la categoria Cel mai bun album pentru copii, pentru audiobook-ul ”Anne Frank: The Diary of a Young Girl: The Definitive Edition”.