Joi după-amiază. Constanța. Vreme mohorâtă. Cobor în pas grăbit pe Ion Rațiu, în drum spre Faleză, până în intersecția cu b-dul Mamaia. Semaforul pietonal, pentru traversarea bulevardului, e încă roșu. Cronometrul arată 96 de secunde. Am ratat verdele la mustață. Am timp să mai reflectez la problemele care mă așteaptă odată ce ajung la muncă. O venerabilă bunică îmi distrage atenția în timp ce se oprește la dreapta mea. Îmi sare în ochi papornița uriașă din mâna stângă, care pare că o doboară. Gândul de a o ajuta se lovește de privirea semeață a bătrânei, care pare să-mi fi intuit intenția și îmi transmite tăios, din ochi, să nu mă ating de gentoiul ei. Poate crede că vreau să-i fur lucrușoarele. Las bunica să-și vadă de catrafuse și îmi îndrept privirea spre trafic. Mașini de lux cu demoazele tunate la volan. Hârburi cu maneliști. Și viceversa. Claxoane. Motoare turate. Unii îi înjură pe alții cu geamurile închise. Alții le răspund, dar se asigură că sunetul se aude și în stradă... Mă-ntorc cu ochii minții la scrutătura pe care mi-a aruncat-o mai devreme bunicuța de lângă mine. Îmi revine în cap bancul cu tânărul care se laudă, la capitolul fapte bune, cu bătrâna pe care a ajutat-o să traverseze strada împotriva voinței ei. Nu apuc să zâmbesc prea mult. Semaforul a comutat pe verde. Fac un pas, doi, trei... Ritm alert! Am învățat de la școală să nu mă plimb pe „zebră“ ca în sufrageria mamei mele. Cronometrul din dreptul culorii verzi mă aruncă în modul "panică". Mai am opt secunde pentru a traversa întregul bulevard și eu nu am parcurs nici măcar o bandă de mers din patru (au fost zece secunde toate). Trec de la pas alert la alergare ușoară. 2 secunde... Depăşesc scuarul din mijlocul străzii. Accelerez spre sprint. Roșul mă prinde undeva între benzile 3 și 4. Mai fac câțiva pași pe roșu și ajung la liman. Am traversat! Bunicuța abia acum ajunge la scuarul de mijloc. Va trebui să mai aștepte un minut și jumătate până se face iar verde. Poate era mai bine să o ajut împotriva voinței ei... Privind în urmă, înțeleg că semaforul a fost făcut pentru fitness. Pe aici nu se trece. Decât în alergare. Este un semafor pentru avansați. Cineva s-o sfătuiască pe bunicuță să înceapă cu exerciții mai ușoare, pe trecerea de pietoni de la City Park, unde este verde timp de 40 de secunde. Și abia după ce ajunge la o formă fizică adecvată să testeze alergarea cu greutăți pe trecerea de la intersecția Rațiu cu Mamaia. Eu nu pot să o aștept încă un minut și jumătate, pentru că mă grăbesc să ajung la muncă...