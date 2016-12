Semaforul inteligent

Autorităţile din New York au găsit soluţia pentru descongestionarea traficului. Este vorba de un sistem ultraperformant de supraveghere a străzilor, conectat la un centru de comandă, ce permite schimbarea culorilor la semafoare, printr-o simplă apăsare de buton. Noul sistem, botezat sugestiv Midtown in motion, în traducere Centrul oraşului în mişcare, este compus din numeroase camere video, senzori de mişcare şi alte aparate de supraveghere ce măsoară volumul traficului în 23 de intersecţii importante din New York. O echipă de ingineri analizează datele, identifică zonele aglomerate şi ia măsuri pentru a le elibera. Acum inginerii pot sta la birou şi trebuie doar să apese pe butoane pentru a face ca semafoarele să se facă verzi mai repede sau să stea mai mult timp pe culoarea verde sau mai puţin timp pe culoarea verde. Noul program costă 1,6 milioane de dolari şi este aplicat mai întâi într-un singur district din New York. Dacă se dovedeşte eficient, va fi implementat ulterior în tot oraşul.