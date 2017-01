Semicentenarul Operei Constanţa, aniversat cu fast

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” a marcat, în acest weekend, împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Operei Constanţa, prin organizarea unor spectacole aniversare. Publicul meloman de la malul mării a avut parte, vineri şi sîmbătă, de două spectacole de excepţie, „Concert de Gală” şi premiera operei „Carmen”, care au fost susţinute în prezenţa unui public numeros.

„Concert de Gală” a fost, de fapt, un recital de arii din opere cunoscute, prezentat, vineri seară, de artişti ai teatrului constănţean, dar şi de solişti invitaţi din ţară. Sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu şi acompaniaţi de orchestra simfonică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, pe scenă au evoluat: Florin Diaconescu (Bucureşti), Florenţa Nicoleta Marinescu, Ioan Ardelean, Irina Ionescu (Bucureşti), Marinela Marc (Cluj), Anghel Stoian (Bucureşti), Eugen Savopol (Bucureşti), Luminiţa Popa, Madeleine Pascu, Ionuţ Pascu, Roxana Cetali şi Daniel Stoica. Acest spectacol s-a bucurat de un public special, din rîndul căruia au făcut parte foşti artişti ai instituţiei teatrale. Deoarece au contribuit la formarea şi promovarea Operei Constanţa, aceştia au fost răsplătiţi cu diplome şi medalii. „A fost un spectacol minunat, fiecare solist în parte s-a prezentat la un nivel înalt. I-am avut alături de noi pe Florenţa Nicoleta Marinescu şi Ioan Ardelean, doi foşti solişti ai instituţiei teatrale, care au fost extraordinari”, a declarat directorul Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu.

Opera „Carmen”, un succes pe scena Teatrului Naţional „Oleg Danovski”

Un alt spectacol inclus în seria manifestărilor dedicate aniversării semicentenarului Operei Constanţa a fost premiera operei „Carmen”, care a avut loc sîmbătă seară, într-o sală arhiplină. Constănţenii au venit în număr mare să urmărească cea mai importantă creaţie a compozitorului francez Georges Bizet, opera „Carmen”, a cărei premieră a avut loc pe data de 3 martie 1875, la „Opera Comică“ din Paris.

Spectacolul a beneficiat de o distribuţie extraordinară, din care au făcut parte solişti de marcă: Răzvan Săraru (Don Jose), Gabriela Hazarian (Carmen, Braşov), Stefan Popov (Escamillo, Bucureşti), Elena Rotari (Micaela), Doru Iftene, Florian Ioniţă, Mădălina Diaconescu, Magda Marcu, Laurenţiu Severin, Cătălin Ţoropoc. De asemenea, distribuţia a fost completată de corul de copii „Campanella”, dirijat de prof. Horaţiu Alexandrescu, de ansamblul de balet din cadrul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, precum şi de corul teatrului, coordonat de dirijorul Adrian Stanache. La pupitrul orchestrei simfonice s-a aflat maestrul Răsvan Cernat, iar regia operei a fost semnată de tînăra Răsvana Cernat. Scenografia poartă semnătura Eugeniei Tărăşescu Jianu. „A fost o surpriză extraordinară şi pentru mine. De la concepţia regizorală, la conducerea muzicală, scenografie şi artişti, totul a fost extraordinar. A fost un spectacol reuşit din toate punctele de vedere”, a subliniat directorul Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu.

Gabriela Hazarian, o Carmen senzuală

De aceeaşi părere au fost şi spectatorii, care au aplaudat la scenă deschisă evoluţia artiştilor, aceştia impresionînd prin interpretarea impecabilă şi calităţile actoriceşti deosebite. Rolul principal i-a aparţinut mezzosopranei Gabriela Hazarian, care a reuşit să aducă în faţa publicului o Carmen... senzuală. „Este un rol complex, în care contează şi partea actoricească, dar şi interpretarea muzicală. Eu am debutat, în urmă cu şapte ani, la Constanţa şi revin aici de fiecare dată cu plăcere. Publicul constănţean este excelent”, a declarat mezzosoprana Gabriela Hazarian. Soliştii, corul de copii şi ansamblul de balet, orchestra, regizorul, dirijorul şi scenograful au prezentat un spectacol de calitate, care a fost primit de constănţeni cu aplauze la scenă deschisă. „Am avut onoarea să lucrez cu solişti minunaţi şi am am colaborat cu artişti profesionişti”, a concluzionat tînăra regizoare Răsvana Cernat.