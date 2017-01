Semifinala Germania - Turcia, o “luptă fantastică”

Selecţionerul echipei naţionale a Germaniei, Joachim Low, a spus că este foarte fericit pentru calificarea în finala EURO 2008, chiar dacă este foarte obosit, la fel ca şi jucătorii săi. “Acest meci m-a epuizat. A fost o luptă fantastică şi a continuat pînă în ultimul minut, dar în cele din urmă sîntem în finală. După egalarea turcilor, la 2-2, echipa a reacţionat bine şi a demonstrat că are un moral bun. La ultimul gol am jucat cu adevărat bine, am realizat o combinaţie frumoasă, iar golul marcat a demoralizat echipa Turciei. Echipa a obosit destul de mult, iar acum trebuie să se recupereze. În finală este posibil orice şi echipa a demonstrat că mereu se poate conta pe ea”, a declarat selecţionerul Germaniei, Joachim Low. Tehnicianul turc Fatih Terim a spus că este foarte trist că formaţia sa a pierdut, mai ales că a reuşit să egaleze spre finalul meciului, dar Germania a marcat golul victoriei în minutul 90. “Sînt foarte trist pentru că nu ne-am calificat în finală, pentru că jucătorii meritau. Din păcate am primit prea uşor golurile. Echipa a reprezentat cu onoare poporul turc”, a spus Terim. Germania s-a calificat pentru a şasea oară în finala Campionatului European, reuşind să cîştige turneul de trei ori, în 1972, 1980 şi 1996.