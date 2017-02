Semifinalele Cupei Ligii la fotbal

Returul semifinalelor Cupei Ligii-Adeplast la fotbal programează următoarele partide - marți, 28 februarie, ora 20.00: ACS Poli Timișoara - ASA Tg. Mureș (în tur: 4-2); miercuri, 1 martie, ora 20.00: FC Steaua București - Dinamo București (în tur: 1-4). Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Învingătoare în manșa tur, desfășurată în decembrie, anul trecut, ACS Poli Timișoara și Dinamo București sunt cu un pas în finala competiției, doar steliștii mai sperând într-o spectaculoasă răsturnare de scor în partida de pe Arena Națională. Finala este programată la 20 mai.