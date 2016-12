Seminar de cooperare transfrontalieră

În staţiunea Neptun, în perioada 5 - 8 iunie, are loc primul atelier de lucru pentru elaborarea broşurii pentru populaţie, aferent Modulului 2 Intervenţie din cadrul proiectului „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”. Proiectul este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. La această activitate participă şapte specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din Dolj, Teleorman şi Constanţa. Reprezentanţii IGSU spun că durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului de finanţare, şi are un buget total de 11,508,928.63 euro (din care 3,56 milioane euro revin IGSU). Partenerii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în derularea şi implementarea proiectului, sunt Ministerul Mediului şi Pădurilor, Garda Naţională de Mediu, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică Craiova, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic Craiova - Universitatea din Craiova, din România, precum şi Directoratul General de Pompieri şi Protecţie Civilă - Ministerul de Interne, Inspectoratul Regional de Mediul şi Apă Veliko Târnovo, Universitatea Sf. Cyril şi Sf. Metodius - Veliko Târnovo, din Bulgaria. Obiectivul acestui program este îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului.