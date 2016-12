Seminar de nutriţie: „Cum am slăbit 70 kg mâncând şase mese/ zi”

Un eveniment inedit, care va atrage, cu siguranţă, interesul constănţenilor interesaţi să înţeleagă mecanismele unui sistem de alimentaţie sănătos, se va desfăşura în această vineri, de la ora 19.00, la clubul Latin Fever din strada Ştefan Mihăileanu, nr. 6. Este vorba despre un Seminar de nutriţie organizat de Editura Ramirez Books şi Zumba Fitness Constanţa, care o va aduce în faţa publicului pe autoarea cărţii „Cum am slăbit 70 kg mâncând şase mese/ zi”, Monica Ramirez.

Aceasta va răspunde întrebărilor celor prezenţi despre cum a reuşit să slăbească 70 de kg într-un... an şi jumătate, urmând o dietă personalizată care, în mod surprinzător, i-a dat voie să mănânce şase mese pe zi, fără a renunţa la alimentele preferate. Cartea lansată de Monica Ramirez este inspirată exclusiv din experienţa ei personală, aceasta cântărind, în urmă cu doi ani, după naşterea celui de-al patrulea copil, 125 de kg, dar reuşind să ajungă la greutatea ideală de 55 de kg. În prezent, autoarea cărţii este instructor de Zumba Fitness la Cara Dans, în Bucureşti. „Nu e vorba de niciun miracol, ci numai de un gram de voinţă şi disciplină\", spune chiar ea, în cartea care îi poartă semnătura.

BIOGRAFIE Monica Ramirez a locuit, timp de 12 ani, în SUA. Crescându-şi acasă copiii, a scris 11 volume din care a publicat şapte, tot în America, sub numele Monica Danetiu-Pană. Bucureşteancă, absolventă de coregrafie, acrobată, absolventă a Universităţii Belford din California cu o diplomă de Creative Writing, membră a EWA - Espionage Writers of America şi a Romanian Crime Writers Club, aceasta a debutat în România la editura Crime Scene cu „Asasin la feminin”, primul volum tradus în limba română din seria de spionaj internaţional/ romance Alina Marinescu, publicat în America sub numele „The Unwilling Assassin”.

În luna septembrie a anului trecut, editura Tritonic a lansat cartea „Cum am slăbit 70 kg mâncând şase mese/ zi”, iar ulterior, au apărut şi alte volume, la diferite edituri. Autoarea mai are în curs de apariţie, la Ramirez Books, romanul „Seducţia apei” şi „Balanţa puterii”, volumul trei din seria Alina Marinescu. În prezent, Monica Ramirez are în lucru ultimul volum din seria Alina Marinescu.