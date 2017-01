Seminar destinat promovării transportului naval

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” (CN APM) Constanţa organizează în 15 octombrie primul seminar naţional \"Portul Constanţa, nod intermodal în reţeaua de transport sud-est europeană - Oportunităţi şi perspective\", destinat promovării transportului multimodal din cadrul proiectului WATERMODE. Din 17 noiembrie, CN APM SA va avea calitatea de partener în derularea acestui proiect iniţiat de Autoritatea Portului Veneţia. Proiectul Watermode (Transnational Network for the Promotion of the Water-Ground Multimodal Transport) se realizează în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în SE-ul Europei, cu finanţare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi din fonduri proprii. „Obiectivul general al Watermode este promovarea coordonării dintre firmele private implicate în lanţul logistic şi planificarea spaţiului, pentru un management mai bun al soluţiilor de transport multimodal”, a declarat directorul CN APM SA Constanţa, Ioan Bălan.