Seminar pe tema conflictului politic între partide

Seminarul cu tema "Conflictul politic între partide. Repercusiuni în politica centrală şi actul administrativ local", organizat, ieri, de PNG, a debutat cu stîngul, invitaţii punctuali la întrunire fiind nevoiţi să aşteaptă aprox. 45 de minute demararea lucrărilor. La dezbateri au fost invitaţi parlamentari, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt, ai partidelor politice, instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale, însă participarea nu a fost numeroasă. Seminarul şi-a propus efectuarea unui schimb de opinii privind modalităţile de abordare şi de soluţionare a conflictului politic, identificarea de percepţie şi atitudine în societate, facilitarea procesului de comunicare politică şi îmbunătăţirea actului administrativ. Dintre cei prezenţi la întîlnire îi amintim pe prof. univ. dr al Universităţii Bucureşti, Dan Pavel, lector univ. dr. al Universităţii "Andrei Şaguna" Constanţa, Constantin Sava, deputatul independent Dan Mocănescu, preşedintele Partidului Pensionarilor şi Protecţiei Sociale (PPPS), Marin Măndescu. Prof. univ. dr. Dan Pavel a vorbit pe marginea situaţiei politice actuale de la nivel central, declarînd că politica are două jumătăţi fundamentale: conflictul şi consensul. El a adăugat că un guvern de coaliţie este un lucru extrem de greu, lucru care explică, în mare parte, toate problemele de pe scena politică actuală. "Dacă coaliţia de guvernămînt nu va ajunge la consens în scurt timp, nu ştiu unde vom ajunge", a declarat Pavel. El a adăugat că PNL este mai "antifracţionist decît partidele bolşevice", întrucît îi înlătură nu doar pe cei care s-a dovedit că au colaborat cu fosta Securitate, ci şi pe membrii care au păreri contratictorii cu ale liderilor partidului, aceasta fiind o dovadă clară de fragilitate. Dan Pavel a adus în discuţie şi ipoteza unor sondaje de opinie plătite, dînd exemplu ultimul sondaj, dat publicităţii de CURS, conform căruia o viitoare formaţiune politică înfiinţată de Theodor Stolojan şi de Valeriu Stoica ar obţine cu 15% mai multe voturi decît PNL. "Acest sondaj nu numai că tratează o realitate virtuală, dar este şi aberant", a spus Pavel. El afirmă, în acelaşi timp, că viaţa politică din România nu s-a stabilizat încă şi că ţara noastră are un pluralism politic extrem şi nicidecum unul moderat, aşa cum se întîmplă în ţările civilizate. "În Parlament avem şase formaţiuni politice, dintre care una nu a intrat pe baza forţelor proprii. Acest al şaselea partid încurcă foarte tare treburile în Coaliţie. Este soluţia imorală, aşa cum a fost numit de către Traian Băsescu. Eu spun că atît timp cît apelezi la o soluţie imorală este clar că nici tu nu eşti prea moral", a mai declarat Pavel. În ceea ce priveşte "Dosariada", el a precizat că informatorii ale căror nume au fost făcute publice stau la baza unei piramide la al cărei vîrf nu s-a ajuns. Un alt invitat care a vorbit despre problemele partidelor aflate la guvernare a fost Marin Măndescu. El a declarat că PNL se află, în acest moment, în contradicţie cu toate principiile fundamentale ale partidului. "PNL şi PD se vor trezi prea tîrziu. Atît timp cît nu există preocupare pentru protecţia socială din partea lor, cele două formaţiuni politice nu vor mai obţine, la viitoarele alegeri, votul săracilor, care sînt foarte mulţi. Pentru membrii PNL sînt importante doar îmbogăţirea, şantajul şi lupta cu PD, care are ca scop tot primele două lucruri", a spus preşedintele PPPS.