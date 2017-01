Seminar WATERMODE

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime\" SA (APM) Constanţa va organiza, în perioada 19-20 mai 2011, la Hotelul Ibis din Constanţa, seminarul transnaţional pentru promovarea transportului multimodal din cadrul proiectului WATERMODE, proiect iniţiat de Autoritatea Portului Veneţia, CN APM SA având calitatea de partener de proiect începând cu 17 noiembrie 2008. Proiectul se realizează în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în Sud Estul Europei, cu finanţare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi din fonduri proprii. Proiectul a fost aprobat în cadrul programului South East Europe (SEE) şi face parte din axa prioritară 3 SEE: “Îmbunătăţirea accesibilităţii”, având ca obiectiv final îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru platformele multimodale. Portul Constanţa are un rol important în cadrul proiectului, fiind principalul port la Marea Neagră din parteneriat. De asemenea, faptul că Portul Constanţa este conectat la Dunăre, principala cale de navigaţie interioară din Sud Estul Europei, reprezintă un aspect foarte important pentru obiectivul proiectului. Seminarul din 19-20 mai 2011 - „Portul Constanţa: Platforma pentru dezvoltarea şi promovarea transportului multimodal în Sud-Estul Europei\'\' - are ca obiectiv principal promovarea coordonării dintre autorităţile din domeniul transportului şi firmele private implicate în lanţul logistic, pentru un management mai bun al soluţiilor de transport multimodal.