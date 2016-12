Semnal de alarmă: 15 copii abandonați în Spitalul Județean

Numărul copiilor abandonați în spitale este din ce în ce mai mare, atrag atenția managerii unităților sanitare. Cel mai mare spital constănțean - Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) -, în ciuda specificului de spital de urgență, are și rolul de... adăpost pentru copiii lăsați de așa-ziși părinți pe capul cadrelor medicale. Managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă, atrage atenția că situația este alarmantă și că numărul copiilor părăsiți este în creștere. ”Ieri aveam 15 copii lăsați în spital, din care șapte la pediatrie și opt la neonatologie. Au fost sesizați imediat cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și așteptăm măsurile care se impun într-un timp cât mai scurt”, a declarat managerul. Dr. Căpățînă a adăugat că situția trebuie urgentată, în condițiile în care cele două secții au oricum spațiile limitate. ”Este un semnal de alarmă serios, mai ales că nu vorbim de un caz izolat. Sunt mame cu vârste din ce în ce mai mici, de 12, 13 și 14 ani, care nu-și doresc copiii. Nu-și asumă acest lucru”, adaugă managerul. În ultimele două trei luni, la SCJU s-a menținut numărul copiilor abandonați, de aproximativ 10, potrivit dr. Căpățînă. Reamintim că președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Gabriela Coman, prezentă la Eforie Nord, între 3 și 5 septembrie, în cadrul unui grup de lucru în ceea ce privește îmbunătățirea legislației în domeniu, la care au participat și reprezentanți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, a declarat că are semnale pozitive asupra proiectului de lege care reglementează problema copiilor abandonați în spitale. Potrivit proiectului de act normativ, direcţiile pentru protecţia copilului vor trebui să fie sesizate în cel mult 24 de ore în cazul copiilor abandonaţi în maternităţi, iar dacă în cinci zile părinţii nu pot fi identificaţi, se va dispune plasamentul de urgenţă, nerespectarea termenelor putând duce la sancţionarea angajaţilor cu amenzi cuprinse între 500 şi 5.000 de lei. Și totuși, spune Coman, nerespectări ale legii s-ar putea să mai existe, indiferent cât de severe ar fi sancțiunile. ”Acest act normativ pe care l-am anunțat a fost lucrat împreună cu Direcțiile pentru protecția copilului, iar acum se găsește pe site-ul nostru. Cred că mai stă postat pentru dezbatere publică 10 zile, după care îl ducem în circuitul de semnături către ministere”, a declarat președintele ANPDCA, care a completat că nu a avut în plan doar aplicarea de sancțiuni, ci a adus și proceduri clare. ”Poate că ni se spune din spital că nu am știut asta sau nu e vina mea și e vina Direcției. Procedurile sunt precizate în detaliu, astfel încât nimeni nu va mai putea invoca lipsa de procedură, ce anume are de făcut, ce face asistentul social, ce n-are voie să facă doctorul, ce n-are voie să facă sistemul social etc”, a declarat Coman.