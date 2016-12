Semnal de alarmă pentru România?!

SITUAŢIE GREA FISCALĂ. Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a efectuat, ieri, o vizită de o zi la Bucureşti. Oficialul FMI s-a întâlnit cu şeful statului, Traian Băsescu, cu primul ministru, Emil Boc, ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, şi reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu. El a susţinut şi două alocuţiuni, la Parlament şi la Academia de Studii Economice. Şeful FMI a declarat că România are o situaţie fiscală grea, care va fi îmbunătăţită, dar o politică monetară de care este mulţumit, iar criza nu va fi depăşită până când rata şomajului nu va începe să scadă. „Pe partea fiscală situaţia este grea, dar cred că va fi îmbunătăţită. Lucrurile arată mai bine în ceea ce priveşte politica monetară. Asta nu înseamnă că actuala criză a trecut”, a spus Strauss-Kahn. Şeful FMI a precizat că deşi recuperarea economică a început şi România ar putea avea o creştere economică rezonabilă în acest an, nu va însemna neapărat ieşirea din criză. El a precizat că veniturile bugetare au fost sub cele preconizate în primele două luni ale anului, iar cheltuielile peste aşteptări, însă primele estimări arătă că deficitul bugetar s-a încadrat în ţinta stabilită. Pe de altă parte, şeful FMI a arătat că, în următoarele luni, respectiv aprilie-mai, “unii români ar putea să-şi mai piardă slujbele, însă rămâne misiunea Guvernului de a rezolva această situaţie”.

UN NOU ACORD? Preşedintele Traian Băsescu i-a spus, ieri, la Palatul Cotroceni, directorului general al FMI, că România îşi doreşte o colaborare pe termen lung cu Fondul, acest lucru demonstrând că situaţia României nu stă chiar pe roze şi că are nevoie de bani ca de aer. „Din punctul nostru de vedere, dorim o cooperare pe termen lung cu FMI. Când vom încheia acest acord, cel mai probabil vă vom solicita un acord stand by de asistenţă sau o linie de credit flexibilă. Vom vedea împreună ce soluţie trebuie adoptată în ce priveşte România, pentru că este clar că atât timp cât suntem într-un acord cu dvs., România este mai credibilă”, i-a spus Traian Băsescu directorului general al FMI.

LUCRURILE DUREROASE, EVITATE. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că discursul ţinut în Parlament de directorul FMI a fost un simplu gest de politeţe, în condiţiile în care acesta a evitat să spună lucrurile cu adevărat dureroase. „Domnul Strauss-Kahn nu i-a spus domnului Traian Băsescu că destinaţia stabilită iniţial pentru banii împrumutaţi de la FMI - pentru investiţii, locuri de muncă şi relansarea economică - va fi schimbată, fiind folosiţi de fapt doar pentru a anestezia o situaţie socio-economică explozivă”, a spus Ponta. La rândul său, fostul ministru al Finanţelor, Varujan Vosganian, a arătat că vizita şefului FMI este un semn bun, dar în acelaşi timp un semnal de alarmă, pentru că este efectuată într-un moment în care indicatorii bugetari se deteriorează. El a subliniat că Dominique Strauss-Kahn a spus în discursul său un lucru „de care se pare că Guvernul României nu ţine seamă”, şi anume că „FMI consideră că ieşirea din criză se poate face prin stimulente fiscale, şi nu prin mărirea taxelor”.