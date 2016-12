Semnal îngrijorător! ”Vor dispărea peste 60% dintre fermele de vaci, după 1 aprilie”

Federația ”Agrostar” face o previziune sumbră și estimează că peste 60% dintre fermele de vaci vor dispărea după 1 aprilie, când va fi eliminată cota de lapte la nivelul UE. „Marii procesatori deja anunță fermierii că nu le mai cumpără laptele sau reduc prețul astfel încât producătorul să nu își acopere cheltuielile. Aș da un singur exemplu. SC Ferma Poroschia din județul Teleorman, care are 140 de bovine, a fost anunțată de Danone că nu îi mai cumpără laptele. O să dăm laptele la porci. Vor să falimenteze producătorii români aducând lapte mai ieftin din afară, pentru că în celelalte state membre UE subvențiile sunt mult mai mari decât în România și se dau și la timp. După ce fermierii români vor dispărea, vor dubla prețul și vom fi obligați să cumpărăm, nu vom mai avea de ales”, a declarat, pentru ”Telegraf”, președintele Sindicatului Național al Crescătorilor de Bovine, care este și vicepreședinte al federației ”Agrostar”, Ștefan Muscă. Potrivit președintelui Sindicatului Național al Crescătorilor de Bovine, și la Constanța viitorul fermierilor este incert. ”Sunt probleme în toată țara, astăzi (30 martie - n.r.) la ora 10.00 am avut o întâlnire cu ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, dar nu ne poate ajuta cu toate problemele pe care le avem. Toți fermierii crescători de ovine și bovine sunt în această situație. Am avut solicitări primite de la fiecare județ în parte, inclusiv de la Constanța”, a declarat, pentru ”Telegraf”, Ștefan Muscă. ”Fermierii constănțeni sunt foarte nemulțumiți, deoarece prețul laptelui e foarte mic. Dacă nu se reglementează foarte clar o conexiune între producător și procesator, vom avea mari probleme, pentru că fermierii nu își acoperă nici costurile de producție. Un litru de apă plată e mai scump ca unul de lapte”, a spus preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Taurine Constanţa, Cristian Olteanu.

Federația ”Agrostar” a înaintat recent Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o adresă în care cere rezolvarea urgentă a mai multor probleme din sectorul agricol, printre care și găsirea unor soluții pentru producătorii români de lapte de vacă. Printre propunerile ”Agrostar” se numără și acordarea de sprijin pentru înființarea unor microîntreprinderi locale de prelucrare a laptelui, stimularea asocierii fermierilor și posibilitatea de a-și desface marfa prin intermediul piețelor volante.