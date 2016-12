Semne bune - scade deficitul, cresc investiţiile străine

Deficitul de cont curent al României a scăzut cu 19%, în primele 11 luni ale lui 2012, faţă de anul precedent, până la 4,24 miliarde euro, pe fondul reducerii deficitului balanţei veniturilor (-707 milioane euro) şi majorării excedentului din servicii (plus 263 milioane euro) şi transferuri curente (plus 86 milioane euro). În perioada analizată, deficitul a fost finanţat 33,9% prin investiţii străine directe (ISD), care au totalizat 1,44 miliarde euro (un avans sensibil faţă de 2011, când nerezidenţii investeau aici 1,38 miliarde euro). Din totalul ISD-urilor, participaţiile la capital au însumat 473 milioane euro, iar creditele intra-grup, 967 milioane euro. În acelaşi timp, datoria externă pe termen mediu şi lung a României a fost de 78,17 miliarde euro, în creştere cu 3% faţă de anul precedent. La finele lui 2012, premierul Victor Ponta spunea că volumul ISD-urilor va creşte substanţial, în 2013, datorită investiţiilor mari preconizate în sectorul energetic. Investiţiile străine atrase de România au intrat pe un puternic trend descrescător, începând cu finele lui 2008, odată cu inflamarea crizei economice mondiale. În 2011, ISD-urile au atins un minim al precedenţilor nouă ani, căzând sub 1,9 miliarde euro.