Semne bune de la tricolori

Cu o formulă de echipă mult schimbată faţă de preliminariile pentru Mondialul african, reprezentativa României a cedat, miercuri seară, scor 0-2, în faţa Turciei, într-o partidă de verificare disputată la Istanbul. Ultimul test înaintea debutului în campania de calificare la turneul final al Campionatului European din 2012 a adus şi veşti bune pentru selecţionerul Răzvan Lucescu, tricolorii având o evoluţie peste aşteptări, în special în defensivă. Susţinuţi puternic de cei 20.000 de spectatori, turcii au început în forţă, dar prima mare ocazie s-a ivit la poarta lui Volkan, portarul gazdelor fiind salvat de fundaşul Servet, care a respins de pe linia porţii mingea trimisă cu capul de Bilaşco. Elevii lui Guus Hiddink au încercat să replice rapid, însă Mevlut a irosit două situaţii importante până la paută. La reluare, fiecare echipă a avut şansa de a deschide scorul, dar mingea trimis de Niculae a ocolit poarta, iar şutul lui Arda, de la 25 m, a ţintit transversala. Finalul i-a aparţinut centralului sârb Milorad Mazic, care a acordat un penalty imaginar, în min. 82, la un duel între Cociş şi Gonul, iar Emre a transformat fără probleme de la punctul cu var. Patru minute mai târziu, Arda a mărit diferenţa, cu un şut puternic, de la 22 m, stabilind şi scorul final. „Am întâlnit un adversar foarte tehnic, valoros. Turcii au avut un plus de valoare, dar datorită organizării şi determinării băieţilor am reuşit să compensăm, am stat bine pe teren, am avut şi contraatacuri periculoase. Raportul marilor ocazii a fost egal şi ar fi fost just un rezultat de egalitate. La lovitura de pedeapsă a fost o greşeală foarte mare de arbitraj. Nu meritam să pierdem”, a declarat Răzvan Lucescu. „A fost o greşeală de arbitraj, pe un fond mai bun al lor. Am avut şi noi ocazii şi puteam înclina balanţa. Un egal ar fi fost echitabil, deşi în partea a doua am făcut un pas înapoi şi le-am dat mai multă posesie”, a spus atacantul Daniel Niculae.

Au evoluat - Turcia (antrenor Guus Hiddink): Volkan - Gonul, Servet, Balta, Koybaşi - Hamit Altintop (69 Sercan), Emre, Mehmet Aurelio (69 Selciuk), Arda (89 Nihat Kahveci) - Sahin (46 Kazim Kazim), Mevlut (46 Tuncay); România (antrenor Răzvan Lucescu): Lobonţ - Dănănae, Raţ, Tamaş, Chivu (61 Galamaz) - Cociş, Rădoi, Florescu, Deac (77 Nicoliţă, 90 Cr. Tănase) - D. Niculae (88 B. Stancu), Bilaşco (51 Marica). Cartonaşe galbene: I. Koybaşi / Bilaşco, Cociş. Au arbitrat: Milorad Mazic - Igor Radojcic şi Nikola Tomicic (toţi din Serbia).