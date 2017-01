Semne bune pentru FC Farul

MARCEL LICĂ, NOUL PREŞEDINTE. După şapte ani de pauză, Marcel Lică, fostul mare arbitru internaţional, a revenit în scaunul de preşedinte al FC Farul, fiind prezentat oficial, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul clubului. Fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor l-a înlocuit astfel pe Marian Diaconescu, care a decis să se retragă din funcţie după o perioadă de doar şase luni, timp în care a salvat de la desfiinţare gruparea de pe litoral. „Sunt un preşedinte care a demisionat fericit, pentru că am avut şansa să lucrez la clubul pe care-l iubesc şi am reuşit să aducem un om în care am mare încredere. Ca farist, sunt convins că Marcel Lică este un preşedinte care se potriveşte acestui club. Au fost vremuri dificile, dar important este că am ajuns până aici. Eu voi rămâne alături de club în calitatea de sponsor”, a spus Diaconescu. „Îi mulţumesc lui Marian Diaconescu, care a avut parte de o activitate grea, în momente dificile. Şi-a sacrificat timpul, familia şi afacerile pentru club. Îl cunosc de peste zece ani şi a fost mereu alături de Farul. Suntem onoraţi de faptul că vechii farişti încep să revină lângă club, aflat într-o situaţie delicată. Trebuie să strângem rândurile, împreună cu suporterii, care sunt convins că vor veni în continuare la stadion, şi să readucem Farul unde îi este locul, în Liga 1, şi să ne batem din nou cu marile puteri ale fotbalului românesc. Dacă reuşim să aducem alături şi vechii piloni pe care s-a sprijinit clubul şi în trecut vom face lucruri bune. Deja am început lucrările la minihotel şi la stadion şi am primit semnale pozitive la acţiunile clubului privind reînnodarea colaborărilor”, a explicat Lică. Noul preşedinte constănţean a lămurit şi situaţia în care se află după scandalul de corupţie, prin care a trecut în urmă cu doi ani: „Am o sentinţă definitivă, potrivit căreia pot ocupa orice funcţie în fotbal, cu excepţia celei de observator de arbitri”.

PRIMUL SPONSOR IMPORTANT. În cadrul conferinţei de ieri, oficialii constănţeni au parafat primul contract de sponsorizare important, cu SC Congaz SA, reprezentat de directorul general Augustin Oprea şi directorul departamentului de dezvoltare, Dumitru Bedivan. „Faptul că o firmă mare şi potentă nu a ezitat să vină lângă Farul reprezintă un balon de oxigen pentru club”, a spus Lică. „Este doar un prim pas, urmând ca în zilele următoare să discutăm şi cu alte firme”, a adăugat principalul finanţator al FC Farul, Giani Nedelcu. „Ne-aţi convins să venim alături de club, să ne facem publicitate prin FC Farul şi să sprijinim în acelaşi timp echipa. Sper să vină şi alţi oameni de afaceri, pentru că este un nou început şi pentru noi. Dacă anul viitor va promova în Liga 1, FC Farul va juca pe tricouri cu Congaz”, a completat Oprea. Chiar dacă nu au adunat încă bugetul minim de un milion de euro cerut de antrenorul Ilie Stan şi team-managerul Alin Buzărin pentru a veni pe banca tehnică din sezonul următor, oficialii constănţeni sunt convinşi că situaţia se va clarifica în perioada următoare. „Stan şi Buzărin sunt nişte profesionişti, care nu renunţă atât de uşor. La sfârşitul acestei săptămâni ne vom contura bugetul, banca tehnică şi staff-ul administrativ. Până pe 4 iulie, când ne-am dori să începem pregătirile, vom contura şi o mare parte din lotul de jucători. Am venit cu un singur gând, să atacăm promovarea şi să jucăm anul viitor în Liga 1”, a dezvăluit Lică.