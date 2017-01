Semne de normalitate… radioactivă la Fukushima

ÎN PARAMETRI NORMALI Dozele de radiaţii emise după accidentul nuclear de la Fukushima, în 2011, au fost sub nivelul internaţional de referinţă în toate zonele din Japonia, cu excepţia a două locaţii şi sub nivelul considerat ca fiind foarte scăzut în ţările vecine, a anunţat, ieri, într-un raport Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Potrivit unui raport preliminar al unor experţi independenţi, populaţia din două localităţi ale prefecturii Fukushima ar fi fost expusă la o doză de 10-50 milisieverţi (mSv) în anul ce a urmat accidentului survenit la centrala nucleară administrată de TEPCO. În restul prefecturii Fukushima, doza efectivă a fost estimată între 1-10 mSv, în timp ce dozele efective în cea mai mare parte a Japoniei au fost apreciate la 0.1-1 mSv. În restul lumii, dozele de radiaţii au fost sub 0.01 mSv şi de obicei cu mult sub acel nivel.

ASALTUL GUNOAIELOR O cantitate fără precedent de materiale care pluteau în derivă după valurile seismice care au afectat Japonia în martie 2011 a eşuat pe coastele din Alaska, au anunţat activişti ecologişti, care sunt pe punctul de a lansa o operaţiune de curăţare. Numeroase obiecte plutitoare, precum bucăţi de polistiren sau geamanduri, au fost descoperite pe Insula Montague, la circa 190 de kilometri la sud-est de Anchorage. Obiecte venind din Asia eşuează de mai mulţi ani pe coastele din Alaska, dar cantitatea înregistrată recent reprezintă un adevărat record, este fără precedent. ”Nu am constatat niciodată, până acum, un asemenea număr. Înainte, găseam câteva zeci de geamanduri negre, utilizate în acvacultura niponă. Acum găsim sute. Nu există altă cauză posibilă pentru această creştere decât tsunami-ul”, a precizat Patrick Chandler, un reprezentant al organizaţiei ecologice Center for Alaskan Coastal Studies. O vastă operaţiune de curăţare, prevăzută să dureze 12 zile, urmează să înceapă astăzi.

Pe 11 martie 2011, un cutremur cu magnitudinea de 9 grade a provocat un val seismic gigantic în nord-estul Japoniei. Acesta a distrus totul în calea lui, declanşând o serie de avarii la centrala nucleară Fukushima Daiichi, care au provocat cel mai grav accident nuclear după cel de la Cernobîl din 1986. Aproximativ 20.000 de persoane au murit sau au fost date dispărute în urma catastrofei. Valurile seismice ar fi adus în ocean între cinci şi 20 de tone de materiale, care de atunci plutesc în derivă spre est.