Senat cu primari şi preşedinţi de consilii judeţene

România se apropie tot mai mult de modelul francez în ceea ce priveşte organizarea administrativ teritorială. Înfiinţarea judeţelor în România în timpul lui Alexandru Ioan Cuza s-a făcut după modelul francez. Modernizarea administraţiei publice locale şi centrale s-a făcut după modelul francez. De ce nu s-ar face şi regionalizarea după acelaşi model francez? Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a participat săptămâna trecută la Paris la un seminar pe probleme de regionalizare. „La Paris am constatat ceea ce ştiam şi am spus-o public, că primarii, preşedinţii de consilii judeţene şi preşedinţii de regiuni sunt şi senatori. Cu alte cuvinte, în Camera Senatului din Franţa, legile privind administraţia publică locală şi regională le votează aleşii locali care au dublă calitate, de aleşi locali şi de senatori. Acest lucru mie mi s-a părut foarte interesant pentru că legislaţia care priveşte în mod direct sau indirect autorităţile locale este normal să fie votată de cei care se lovesc de ea, nu de oameni care nu au avut niciodată legătură cu administraţia publică locală de la nivel de comună până la nivel de judeţ, respectiv regiune”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Preşedintele CJC mai spune că regionalizarea Franţei începută în 1992 a contribuit foarte mult la tot ceea ce a însemnat dezvoltare atât din punct de vedere al infrastructurii cât şi din punct de vedere socio-economic. „Acest lucru înseamnă că drumul pe care am plecat şi noi, cel al regionalizării, este foarte bine ales. Va trebui să luăm de la francezi ceea ce au făcut bine şi să evităm paşii greşiţi. Cred că Franţa are cel mai bun model pentru România în ceea ce priveşte regionalizarea. Cu cât aducem mai repede decizia mai aproape de cetăţean cu atât este mai bine. Există în prezent o discuţie la nivel parlamentar ca o parte din Senatul României, prin modificarea Constituţiei, să fie constituit din reprezentanţi ai autorităţilor locale, pe modelul francez”, a afirmat Constantinescu. Continuarea dezbaterilor pe tema regionalizării va avea loc în perioada 13-15 iunie la Constanţa, unde vor fi invitaţi membri din Guvernul Francez şi cel Român.