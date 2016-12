Senatoarea fashionistă contraatacă

Senatorul liberal Steliana Miron, ale cărei declarații potrivit cărora indemnizația de parlamentar nu i-ar ajunge pentru a-și cumpăra ținute decente au făcut deliciul presei, se plânge că a fost greșit înțeleasă. Politiciana vrea să dea în judecată cotidianul „Evenimentul Zilei“, cel pentru care a făcut declarațiile buclucașe, spunând că jurnaliștii i-au denaturat afirmațiile. „Am declarat că mă îmbrac modest de la o fabrică din Suceava, iar încălțămintea o iau tot de la o fabrică din Suceava. Promovez producătorii autohtoni. Nu am declarat că nu îmi ajung banii de coafor. Am fost întrebată de ce nu-mi cumpăr haine de firmă, cum fac alte colege. Am răspuns că nu îmi permit acest lucru și că, în momentul de față, mă ajută soțul meu și părinții mei și pot merge și la coafor o dată la două săptămâni”, a spus senatorul PNL. Întrebată dacă cei 5.000 de lei pe care îi încasează lunar ca parlamentar nu-i ajung pentru a merge la coafor, Steliana Miron a dezmințit încă o dată, spunând că este doar o obișnuință ca familia s-o ajute financiar. Steliana Miron a mai precizat că este la curent cu situația materială a românilor de rând și că afirmațiile ei nu au conținut nicio umbră de sfidare în acest sens.