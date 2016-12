Senatorii brazilieni se pronunţă prin vot asupra destituirii Dilmei Rousseff

Dilma Rousseff trăieşte ultimele sale ore la conducerea Braziliei, spun analiştii, în condiţiile în care senatorii votează miercuri, la Brasilia, destituirea sa, pentru “cosmetizarea” conturilor publice, o procedură judiciaro-politică foarte controversată. Verdictul va fi dat în a şasea zi a procesului-maraton, după zeci de ore de dezbateri tehnice, de multe ori aprinse, în care dreptul la apărare şi Constituţia au fost respectate cu scrupulozitate, în ceea ce priveşte forma, însă fără a convinge neapărat în legătură cu vinovăţia lui Rousseff din punct de vedere strict juridic, informează news.ro.

Preşedintele Tribunalului Superior Federal (STF), primul magistrat al Braziliei, care a condus dezbaterile, urmează să citească miercuri raportul său rezumând procesul. Apoi se va trece la votul electronic. Cei 81 de senatori vor trebui să răspundă la întrebarea: “Dilma Rousseff a comis o infracţiune de responsabilitate?”. Dacă 54 dintre ei, adică două treimi, votează “da”, Rousseff va fi îndepărtată definitiv de la putere. Ea va fi înlocuită în funcţie, până la finalul mandatului, în 2018, de către vicepreşedintele ei,Michel Temer, un fost aliat care i-a devenit rival, la rândul lui foarte nepopular. În caz contrar, se va întoarce imediat la putere. Potrivit unei estimări făcute de cotidianul ”Folha de Sao Paulo”, 54 de senatori vor vota pentru demitere, 20 împotrivă şi şapte sunt nehotărâţi. ”Probabilitatea ca Dilma Rousseff să nu fie destituită este aproape nulă. Cred că şansele de impeachment sunt în prezent de 99%”, a declarat, pentru AFP, analistul politic Adriano Codato, de la Universitatea Federală Parana. “Mai mulți senatori au declarat deja că sentinţa nu este, în final, nici tehnică, nici judiciară, nici financiară, nici contabilă, ci politică. Iar ea nu mai are majoritatea”, a explicat el. Luni, în cursul unei audieri în Senat, Dilma Rousseff s-a apărat răspunzând timp de peste 14 ore, la foc continuu, întrebărilor senatorilor, cu calm şi fermitate. În definitiv, însă, este puţin probabil ca acest lucru să conteze. ”Votaţi împotriva destituirii, votaţi pentru democraţie”, le-a spus ea senatorilor, dintre care mai mult de jumătate sunt suspectaţi de corupţie sau vizaţi de anchete. Rousseff a dat asigurări că are conştiinţa împăcată. “Nu am comis nicio infracţiune, nu am comis infracţiunile pentru care sunt judecată pe nedrept”, a declarat lidera de stânga, suspendată din funcţie pe 12 mai. Ea se consideră ”victima unei lovituri de stat împotriva Constituţiei, pentru a aduce la putere un Guvern uzurpator”, ignorând cei 54 de milioane de brazilieni care au votat-o în 2014.

Dilma Rousseff a fost suspendată pentru "cosmetizarea conturilor publice", cu scopul de a ascunde un deficit prea important, şi că a semnat decrete care angajau cheltuieli neprevăzute, fără acordul prealabil al Parlamentului, o practică la care au recurs pe larg predecesorii săi. Rousseff, în vârstă de 68 de ani, o fostă membră a gherilei, care a fost încarcerată şi torturată în timpul dictaturii militare (1964-1985), este prima femeie aleasă la conducerea Braziliei. În contextul în care ţara este afectată de o recesiune istorică, populaţia pare sătulă de acest foileton politic interminabil, aşa cum arată absenţa unor manifestanţi în faţa sediului Parlamentului.