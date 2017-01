Senatorul Alexandru Mazăre nu susţine respingerea bugetului

Reacţia senatorului social-democrat de Constanţa Alexandru Mazăre la propunerea preşedintelui Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene, Liviu Dragnea, de a nu se vota bugetul propus pe 2009 a venit prompt. Parlamentarul susţine că nu vede altă o alternativă: „Dacă nu votăm acest buget, unde ajungem? Pentru că a respinge acest buget în Parlamentul României înseamnă automat demisia Guvernului. Aceasta este cutuma: respingerea bugetului duce la demisia cabinetului şi intrăm iarăşi într-o perioadă de turbulenţe politice care nu cred că, în momentul de faţă, ar ajuta cu ceva. Care este alternativa?” Alexandru Mazăre a explicat că sînt discuţii ample legate de proiectul bugetului prognozat şi de execuţia lui. „Se spune că bugetul lui 2009 este undeva în parametrii lui 2008, dar e în parametrii lui 2008 cel estimat, cel executat fiind mult mai mare. Mai mult, după o serie de discuţii la nivelului grupului PSD cu vicepremierul Dan Nica, s-ar putea să asistăm la rectificări în minus. Deci, nici ceea ce s-a proiectat pentru 2009 să nu fie atins”, a declarat senatorul. O soluţie văzută de senatorul PSD pentru evitarea colapsului din anumite domenii este tăierea fondurilor de la alte capitole şi neacordarea de fonduri pentru cereri aberante. El a făcut referire la un amendament propus de Alexandru Sassu, directorul TVR, prin care solicita să fie suplimentat bugetul Televiziunii Române cu aproximativ 40 de milioane de euro. „Votul Comisiei de Cultură n-a ţinut cont de culoarea politică şi amendamentul a fost respins. Din punctul meu de vedere, cererea domnului Sassu dovedeşte o nesimţire fără margini. Înainte de a ne cere 40 de milioane de euro, bani publici, trebuie să se facă un audit. Trebuie să vedem care sînt costurile de producţie, ce achiziţii de echipamente s-au făcut, ce achiziţii de programe şi abia după aceea să mai deschidem punga. Consider că actualul buget este mult prea mare pentru ceea ce se întîmplă acolo. În momentul în care TVR îşi va depune raportul de activitate anual la Comisia de cultură, dacă temerile mele se vor adeveri, nu voi ezita să cer schimbarea din funcţie al lui Sassu, chiar dacă a fost instalat la propunerea PSD. Consider că nu are nicio importanţă culoarea politică”, a mai declarat senatorul.