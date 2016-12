Senatorul Andrei Volosevici, trimis în judecată pentru trafic de influenţă, demisionează din PNL

Senatorul Andrei Volosevici, trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi trafic de influenţă, a anunţat marţi că demisionează din PNL pe motiv că partidul a decis că "nu mai are nevoie de mine, de ideile pe care le am şi de echipa mea".

"Partidul Naţional Liberal a decis că nu mai are nevoie de mine, de ideile pe care le am, şi de echipa mea, care în vara acestui an a ajutat la câştigarea alegerilor în Ploieşti. Având în vedere aceste aspecte, am decis că mâine să îmi dau demisia din PNL, partid pe care nu am intenţionat vreodată să îl prejudiciez chiar dacă de multe ori am avut o altă opinie despre modul în care trebuie asumate funcţiile publice în administraţia locală. În aceste condiţii, atâta timp cât sunt oameni care cred în mine şi care mi-au apreciat activitatea, cred că le sunt dator să continui" a scris senatorul pe Facebook.

La sfârşitul lunii iunie, senatorul PNL Andrei Volosevici, fost primar al Ploieștiului, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și trafic de influență.

Potrivit procurorilor, în calitate de primar al municipiului Ploiești, în vara anului 2012, Volosevici a pretins unui om de afaceri suma de 80.000 lei pe care a primit-o în trei tranșe, în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale. În contul banilor, o anumită firmă la care omul de afaceri avea interes trebuia să câștige un contract pentru executarea unei parcări supraterane în municipiul Ploiești, finanțat de primărie.