Senatorul Banias, “făptuitor” în dosarul UCM Reşiţa

Cazul motoarelor de la UCM Reşiţa, pentru care s-a cerut o rambursare de TVA de 60 de milioane de euro revine în atenţia presei, mai ales după ultimele declaraţii ale procurorului Gheorghe Bocşan, făcute în faţa instanţei. “Mircea Banias este implicat în aceste infracţiuni. Operează un caz de indivizibilitate între Mircea Banias şi restul persoanelor cercetate. Mircea Banias are calitate de făptuitor, iar pe numele său s-au emis mandate de interceptare a telefonului”, a motivat procurorul DNA în faţa celor cinci judecători. Procurorul a mai susţinut că în acest dosar ar fi implicat şi directorul Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor (ANCEX), secretarul de stat Călin Radu Ancuţa, care în prezenţa libanezului Baaklini ar fi vorbit cu directorul executiv al UCM Reşiţa, Adrian Coriolan Preda, pentru a-i cere acestuia să emită o notă către ANCEX prin care să arate dacă motoarele ce se doreau a fi exportate aveau sau nu dublă utilizare. Totodată, Gheorghe Bocşan a arătat că în caz ar fi implicat şi şeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale (ANAF), Sorin Blejnar, tot legat de o discuţie a acestuia cu Adrian Preda, fără a oferi alte detalii. Senatorul PDL Mircea Banias susţine în continuare că nu are nicio legătură cu acest dosar. “Nu cunosc pe niciunul dintre cei despre care se face vorbire în acest dosar. Nu am nicio legătură cu tranzacţia sau cu altceva în acest dosar. Nu înţeleg de ce este asociat numele meu cu aşa ceva. Mai mult decât atât, până în prezent nimeni nu m-a contactat pentru a mă întreba despre implicarea mea în dosar. Nu m-a chemat nimeni să dau vreo declaraţie. Aştept să mă cheme cei de la DNA să lămurim acest lucru şi să văd cum a fost asociat numele meu cu acest dosar”, a declarat senatorul PDL Mircea Banias. Libanezul Said Baaklini este cercetat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reşiţa i-a vândut patru motoare nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preţ de 50 de ori mai mare. Potrivit DNA, Said Baaklini, asociat unic şi administrator al SC Libarom Agri SRL Bucureşti, este acuzat de evaziune fiscală, evaziune fiscală în forma tentativei şi asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În aceeaşi cauză completul de cinci judecători de la instanţa supremă a decis, ieri, ca preşedintele-director general al UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu, să fie arestat preventiv pentru 29 de zile, iar directorul executiv al societăţii, Adrian Preda, să fie cercetat în continuare în arest.