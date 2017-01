Senatorul Mircea Banias, achitat în dosarul „Portul Constanța”

08:44:24 / 23 Martie 2016

ÎNGERII PORTUARI

Este greu de crezut ca faptele enumerate in articol , fapte specifice si inevitabile in activitatea portului Constanta au avut loc fara stirea si complicitatea tacita sau directa a unora sa a tuturor celor vizati in acest dosar . Chiar daca n-au actionat direct , tot se fac vinovati de complicitate prin tacere , sustinere sau activitati politice specifice de pe urma carora , ca sefi de organizatii de partid , au profitat din plin .