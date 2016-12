Senatorul Nicolae Moga, din nou printre locuitorii judeţului

Senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga s-a întîlnit, vineri, ca la fiecare sfîrşit de săptămînă, cu alegătorii din Colegiul senatorial 2. De această dată, parlamentarul, care i-a obişnuit pe cetăţenii judeţului cu vizitele sale la bordul Moga-mobilului său, a discutat cu cetăţenii comunei Deleni, care are în componenţă satele Deleni, Petroşani, Şipote şi Pietreni. Nicolae Moga a fost însoţit de o echipă formată din reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Casei de Asigurări de Sănătate, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi ai unei firme producătoare de dispozitive medicale. Pensiile mici, sărăcia şi sănătatea au fost, ca de obicei, principalele probleme cu care a fost întîmpinat senatorul Nicolae Moga în timpul audienţelor. Printre zecile de cazuri întîlnite de senator s-a numărat şi cel al unui băieţel în vîrstă de patru ani, care suferă de parapareză spastică. D. Marinel are nevoie de două operaţii urgente la picioare şi coloană pentru a putea merge din nou. După ce a stat de vorbă cu tatăl copilului, senatorul Nicolae Moga a declarat că va depune toate efroturile pentru ca acest copil să fie operat cît mai urgent, după care să urmeze recuperările. „Cu siguranţă băieţelul va fi recuperat, pentru că are tot viitorul în faţă şi trebuie ajutat să crească sănătos. Familia lui este extrem de săracă şi cred că trebuie să ne oferim ajutorul”, a spus Nicolae Moga. Un alt caz pe care senatorul Nicolae Moga l-a întîlnit în localitatea Pietreni este al unui bărbat în vîrstă de 40 de ani, Tefic Şaip, care are piciorul drept amputat. Parlamentarul a promis că Tefic Şaip va primi o proteză pentru picior, plus un cărucior cu rotile. La audienţele de vineri, locuitorii din satul Petroşani i-au cerut senatorului să-i ajute pentru înfiinţarea unei linii de transport în comun de călători, problemă pe care primarul Marian Dan şi senatorul Nicole Moga au promis că vor încerca să o rezolve.