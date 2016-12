Senatorul PSD Dan Șova, la DNA

Senatorul PSD Dan Șova a ajuns la DNA,astăzi, la scurt timp de la plecarea lui Victor Ponta de la sediul Direcției Anticorupție, unde premierului s-a adus la cunoștință că este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Senatorul Dan Șova a ajuns la DNA în jurul orei 12.00, venind singur. El a declarat, la intrarea în sediul DNA, referitor la faptul că premierul a comis infracțiunea de conflict de interes atunci când l-a numit în funcțiile de ministru pentru relația cu Parlamentul, ministru pentru Proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și ministru al Transporturilor, că exclude că premierul ar fi vinovat. Premierul Victor Ponta a fost chemat la DNA, astăzi, la ora 11.00, și i s-a adus la cunoștință căeste urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, precum și pentru conflict de interese. "Sunt suspect în dosarul lui Şova, pentru activitatea de avocat în 2007-2008 şi, de asemenea, sunt în conflict de interese că l-am propus pe Şova ministru. Am venit la DNA ca orice om normal, nu a dat nicio declaraţie, o se ne cheme pentru declaraţii", a spus Ponta la ieșirea de la DNA.