Senatorul Puiu Hașotti își contrazice șefa de partid

10:03:07 / 11 Aprilie 2015

ipocrizie politicianista

Argumentele lui Hasotti sunt reale , numai ca , la aceasta situatie s-a ajuns datorita unor politicianisti cu ifose ca Hasotti , care in loc sa se preocupe de elaborarea unor legi corespunzatoare , si-au concentrat " talentele " pe rezolvarea intereselor personale si de grup . Ani de zile , acest Pui s-a straduit sa se transforme intr-un clapon politicianist batran si ajuns in mintea puilor . Marele luptator care a perorat ani de zile in Parlament impotriva PSD , a tradat doctrina liberala (atata cata era) si a dus PNL in ograda pesedista - USL , că de , si acolo sunt gaini . Desigur , nu uitam si rolul criminal jucat de Antonescu KKR cel cu ochi de peste fiert care s-a vrut presedintele Romaniei . Nene Hasotti ar fi cazul sa ceri iertare membrilor PNL pe care i-ai mintit atata timp si sa te retragi in tacere sub sopronul de sub care ai iesit candva . Daca PNL si PDL aveau lideri cinstiti , Romania ar fi avut acum , poate , si o contitutie moderna , europeana si o dreapta mai putin stramba . Dar n-a fost sa fie si nu credem ca va fi vreodata cu asemenea neoameni .