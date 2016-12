Senatul a început procedura de numire a unui nou judecător al CCR

Conducerea Senatului a fost sesizată de Curtea Constituţională privind vacantarea postului de judecător al lui Toni Grebla în urma demisiei acestuia şi a decis începerea procedurilor de numire a unui nou judecător, a anunțat, astăzi, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Șeful Senatului a mai anunţat că audierile candidaţilor pentru funcţia de judecător al Curţii Constituţionale vor avea loc, mâine, în Comisia juridică a Senatului. "Ieri, la şedinţa Biroului Permanent am luat în considerare adresa trimisă de Curtea Constituţională, prin care suntem înştiinţaţi în mod oficial de demisia domnului Toni Greblă, judecător la CCR şi de vacantarea postului. Publicarea în Monitorul Oficial a deciziei de demisie a domnului Greblă este în sarcina Curţii Constituţionale şi a fost făcută deja. Noi am constat vacantarea postului şi am decis demararea procedurilor pentru numirea unui nou judecător la CCR. Miercuri va avea loc audierea la Comisia juridică şi joi, votul final", a explicat Tăriceanu. El a menționat că Biroul Permanent a constatat că solicitarea Parchetului General de încuviinţare a arestării lui Toni Greblă a rămas fără obiect, ca urmare a demisiei. Întrebat despre lista candidaților propuși de partide pentru calitatea de membru CCR, el a răspun că ea nu trebuie să fie trimise către el, ci Comisiei juridice, care trebuie să facă audierile. Întrebat dacă doar PSD ar trebui să facă nominalizare pentru aceasta funcție, președintele Senatului a menționat că în cadrul conducerii Senatului au fost exprimate două puncte de vedere: PSD a susținut că, în mod normal, ei ar trebui să facă propunerea, ceilalți, de la PNL, au avut niște obiecții, "nu foarte puternice", dar, în principiu oricine poate să facă propuneri.