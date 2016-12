Senatul îi separă pe bunii-platnici de rău-platnici

08:29:53 / 01 Aprilie 2015

Cinflict

Debandada totala si in ceace priveste incalzirea aprtamentelor de la RADET cei cu bani si-au montat centrale de apartament si sau debransat nelegal si fara nici o aprobare de la asociatie sau RADETDezechilibrand instalatia de incalzire si fara acordul celor care nu au bani sa-si monteze centrale In aceste conditii cei care nu au centrale platesc facturi de 2ori mai mari la caldura in plus cei debrantati refuza so plateasca caldura de la spatiile comune si cea dela tevile care trec pe la ei si pereti vecinilor Pentru evitarea conflictelor dintr cei ramasi bransati si cei si cei debransati nelegal este necesar ca primaria siRADET sa intervina si sa de-a anumite norme interne care sa reglementeze aceasta debransare si sa le faca cunoscute prin mass media Una dintr norme spune ca daca pe o scara nu este nici un apartament legal debransat nu are voie sa se debranseze nimeni ,demult nu se mai aplica aceasta norma .Solicitam interventia primariei in acest cazdestul de conflictual pentru a evita conflictul ce mocneste intre cei ramasi bransati si cei debransati nelegal