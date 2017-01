Senatul Universității „Ovidius“, ales! Începe bătălia pentru rectorat!

22:47:32 / 01 Martie 2016

Adio

Vreau sa ies Presedinte al Senatului ca sa devin Rector! Vreau sa iau spaga de la camine asa cum luam pana acum 2 ani! AAAAA, stai ca m-am trezit din visul frumos si am nimerit in cosmarul realitatii: am luat-o rau, rau, rau cu Senatul, lumea nu ma mai vrea, nici macar Marsidutza! Ma duc acasa si-mi scufund neuronul in alcool!!!