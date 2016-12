Seniorii PSD Constanţa, în şedinţă

Seniorii PSD din judeţ şi-au dat, ieri, întâlnire la unul din sediile PSD din Constanţa, pentru un bilanţ al activităţilor din ultimele luni. Preşedintele Organizaţiei de Pensionari a PSD Constanţa, Ecaterina Prodan, a declarat că organizaţiile din teritoriu s-au remarcat prin multe acţiuni destinate vârstnicilor. „Această şedinţă e importantă pentru că se pune la punct evidenţa seniorilor din întregul judeţ. Conducerea partidului vrea să ştie exact câţi membri are, pentru că are de gând să facă carduri pentru fiecare membru în parte, care vor fi recunoscute şi la nivel internaţional. Aşa se va şti exact şi câţi seniori sunt în partid. Pensionarii sunt foarte activi şi conştiincioşi. E foarte important rolul lor la consolidarea USL pe plan local, dar şi în campania locală”, a declarat preşedintele organizaţiei. Ea a susţinut că, la nivel local, PSD are 42 organizaţii de pensionari în localităţi constănţene şi urmează să înfiinţeze şi în restul localităţilor unde nu există. Următoarea întâlnire a seniorilor PSD va fi în toamnă, când vor fi strânse formularele cu evidenţa membrilor social democraţi.