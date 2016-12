Seniorul Radu Câmpeanu, în corzi

VORBE Pe seniorul liberal Radu Câmpeanu se pare că l-a luat gura pe dinainte şi şi-a atacat şeful de partid în cadrul unui interviu. Însă, încolţit de mai tinerii săi colegi, care şi-au apărat preşedintele, Radu Câmpeanu a revenit, ieri, la sentimente mai bune şi şi-a nuanţat afirmaţiile. Astfel, senatorul liberal a declarat că nu are nimic împotriva lui Crin Antonescu. ”Este clar că, în ipoteza, posibilă de altfel, că el va fi candidat la Preşedinţie, voi participa la campania electorală pentru că socotesc că Crin Antonescu este mai cultivat şi mai educat decât diverşi adversari. Aşa că este normal să-l sprijin cu toată puterea la campania electorală care va urma. Ce s-a spus în presă de un domn, un ziarist, care a luat o afirmaţie care nu era a mea, era, de fapt, o relatare a unei alte discuţii pe care am avut-o cu un jurnalist şi a început să trăncănească. Nu am nimic împotriva lui Crin Antonescu şi, repet, dacă ajungem la alegeri sunt foarte doritor să-l sprijin masiv cu tot ce pot în campania electorală”, a declarat Câmpeanu, care a mai spus că nu are ce să-i recomande lui Antonescu ”mai mult decât noroc”.

ACUZE Preşedintele fondator al PNL, Radu Câmpeanu, a declarat într-un interviu, săptămâna trecută, că nu crede într-un succes la prezidenţiale al actualului candidat USL, Crin Antonescu. “Candidatura lui Crin Antonescu la prezidenţiale nu este stabilită încă, nu e hotărâtă. Lucrurile acestea vor fi discutate. Nu ştiu dacă poporul roman îl va vota pe Crin Antonescu. Nu cred că poporul român îl va vota pe Crin Antonescu. Mai ales după experienţa cu Băsescu, nu vor vota un om care nu are prestanţa şi echilibrul necesar. Acestea sunt aduse de o anumită vârstă. Nu poţi deveni preşedinte al unei ţări dacă nu ai împlinit 55 de ani (Crin Antonescu are 52 de ani - n.r.)”, a declarat Câmpeanu.

INACCEPTABIL Referitor la aceste afirmaţii, purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a spus că, ieri, în Biroul Politic Central s-a discutat despre declaraţiile lui Radu Câmpeanu referitoare la preşedintele Crin Antonescu. „Da, s-a discutat şi chiar dacă Câmpeanu a nuanţat, a retractat, întreg Biroul Politic a considerat că acea declaraţie de acum câteva zile este inacceptabilă, mai ales pentru un om cu vechimea în partid a lui Radu Câmpeanu”, a spus Voicu, care a mai spus că, indiferent de motivaţiile lui Radu Câmpeanu, poziţia PNL este în continuare una foarte clară privind susţinerea lui Crin Antonescu pentru candidatura la preşedinţia României.