Sens giratoriu în Ovidiu, la intersecţia cu strada Poienii

21:54:35 / 20 Februarie 2014

sens giratoriu

In mod normal , pentru ca orasul ovidiu are intrare si din directia constanta , este nevoie si in acest punct de o cale de acces in strada castanilor , fara a fi nevoiti sa parcurgem de fiecare data jumatate din localitate pana in strada poienei pentru ca apoi sa ne intoarcem inca jumatate din localitate ca sa ajungem in strada castanilor pentru a ajunge acasa. Daca tot se face un efort , macar sa fie intreg in folosul cetetenilor.