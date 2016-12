Sensul giratoriu de la Pod Butelii, în resistematizare

05:53:15 / 02 Iunie 2016

sistematizare

Ar trebui schimbat total accesul la Cora, mai ales iesirea care este total aiuritoare mai ales pentru cei care vor sa circule spre CET. Inclusiv microbuzele. Ar trebui sa treaca pe sub pod si sa intre direct spre CET, nu sa treaca prin sensul giratoriu cel mare. Cele 2 benzi la intrarea spre Cora sunt inutile, nu este atat de mult trafic acolo, o singura banda este suficienta. Astfel s-ar reduce semnificativ traficul in sensul giratoriu principal. In plus camioanele ar trebui sa aiba interzis pe acel pod, cel la IPMC este arhisuficient.